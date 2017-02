STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti, NCIS e Che Fuori Tempo Che fa (domenica, 19 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 19 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, il palinsesto di casa Rai ci propone ancora una volta una programmazione decisamente interessante. Si comincia con Rai Uno, dove c'è la quarta stagione di una delle ficiton più interessanti degli ultimi anni, a cui seguirà l'informazione di rete. Su Rai Due spazio totalmente occupato dalle serie tv e si comincerà con la sempreverde NCIS. Su Rai Tre lo spazio è invece tutto per Fabio Fazio e il suo storico talk show, a cui seguirà un documentario. Su Rai 4 c'è invece una commedia con Jennifer Lopez e un attore Premio Oscar. Documentari e quindi come sempre cultura su Rai 5, che stasera ci porta in uno dei Paesi più affascinanti del mondo, ovvero l'Islanda.

Prima di addentrarci meglio nelle scelte delle diverse reti, va accennato qualcosa anche su Rai Premium e Rai Movie, con la prima che ci affida alle sapienti mani della saga di 007 e la seconda che ci fa vedere un film thriller non troppo conosciuto in Italia, ma dalla trama interessante. Per quanto riguarda i vincitori della gara della serata, pensiamo ve ne sarà uno per distacco e ovviamente parliamo di Che Dio ci aiuti. Ma dopo questa introduzione, passiamo al dettaglio dei programmi Rai.

Elena Sofia Ricci si candida a grande protagonista della serata televisiva di oggi, ovviamente con Che Dio ci aiuti, fiction che ne ha rilanciato decisamente la parabola artistica ormai quattro anni fa. Stasera la vedremo nuovamente protagonista, nei panni della suora che tanto piace al pubblico italiano. Quelle che vedremo saranno due puntate della quarta stagione della fiction, che si è confermata uno dei pezzi da 90 della programmazione delle reti Rai. E a proposito di pezzi da 90 della televisione pubblica, non si può non usare la stessa terminologia per i programmi messi in campo dalle altrei due principali reti della Rai.

Rai Due ci fa infatti vedere un episodio totalmente inedito di NCIS, serie televisiva che negli Stati Uniti va avanti da quasi 15 anni e che continua a ottenere ottimi numeri per quanto riguarda gli ascolti. E questo discorso vale anche per il nostro Paese, dove la serie ha ormai uno zoccolo duro di fan. E sempre parlando di pezzi da 90 della Rai, passiamo a Rai Tre, dove ci attende l'inossidabile Fabio Fazio e il suo Che fuori tempo che fa.

Anche stasera nel talk show di uno dei volti più noti e di peso della televisione italiana, vedremo personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, da quello sportivo e da quello politico, tutti impegnati in una chiacchierata con il conduttore dove verranno affrontati sicuramente temi molto interessanti. Commedia sentimentale su Rai 4, dove vedremo un film di 16 anni fa con Matthew McConaughey e Jennifer Lopez. Il film non fu un grande successo di critica, ma può andare bene per passare la serata, il suo titolo è Prima o poi mi sposo e racconta la storia di una ragazza di origine italiana che per lavoro organizza matrimoni.

Un giorno incontra un ragazzo e se ne innamora, ma presto scopre che lui è uno degli sposi a cui sta organizzando il giorno più importante della sua vita. Rai 5 non sceglie nè talk show nè film, la rete conferma la sua tradizione di canale culturale ci fa vedere un bel documentario che ha per protagonista incontrastata l'Islanda. Quello che vedremo è Artico Selvaggio-L'Islanda per tutti coloro che vogliono scoprire qualcosa di questo affascinante Paese, questa è la serata giusta. Su Rai Premium c'è invece un classico del cinema d'azione e di spionaggio, ovvero Agente 007 - Missione Goldfinger: inutile dire che uno dei film cardine della saga di James Bond piacerà agli amanti del cinema. Chiudiamo con Rai Premium, che ci fa vedere Promessa rosso sangue, film che racconta di due amiche di infanzia che si incontrano dopo anni e che dovranno fare i conti con il passato.