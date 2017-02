STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Timeless, Bambini in vendita e The Disunited States of America (domenica, 19 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 19 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, la programmazione della piattaforma satellitare di Sky, appare decisamente variegata e adatta ad ogni tipo di gusto ed esigenza dei telespettatori. Si comincia con le reti Fox, dove vi sono due serie tv crime-legal e di fantascienza e un film assolutamente da vedere per il messaggio di denuncia che porta con se, ci riferiamo a serie come Timeless, Conviction e al film Bambini in vendita. Su Sky Atlantic c'è invece un interessante docu-film sugli Stati Uniti dell'era Trump. Passando a Sky Uno c'è senza dubbio spazio per l'intrattenimento puro, visto che vedremo un programma come Ink Master, mix tra talent e reality. Sky Cinema 1 ci propone, per quanto riguarda i film, un classico della commedia anni '90, mentre Hits ci offre uno dei film che negli ultimi anni hanno fatto la storia degli Oscar, in quest'ultimo caso ci riferiamo a The Milionare.

Su Family spazio ad un film di animazione, mentre su Passion c'è un film che è un mix tra commedia e azione dal titolo Henry's Crime. Infine su Max si entra nell'universo Marvel con il primo episodio di X-Men. La serata potrebbe essere vinta, a nostro avviso, dal docu-film che propone Sky Atlantic. Dopo questa sintesi, passiamo al dettaglio della programmazione di Sky.

Su Fox ci aspetta un appuntamento con una delle serie che negli Stati Uniti hanno preso il via da pochi mesi. Ci riferiamo a Timeless, serie che unisce crime e fantascienza, la storia è quella di un team di poliziotti che viaggia avanti e indietro nel tempo nel tentativo di fermare un uomo che è intenzionato a cambiare il corso della storia. Su Fox Crime c'è invece un film che non si può che definire che di denuncia, parliamo di Bambini in vendita, opera che è tratta da una storia vera e che racconta di una donna che dietro la rispettabile professione di proprietaria di una agenzia di adozione nasconde un segreto inconfessabile e una personalità malvagia.

Ancora informazione, per così dire, su Sky Atlantic, dove c'è una senza dubbio interessante docu-fiction dall'eloquente titolo The Disunited States of America: questa docu-fiction ha seguito la campagna elettorale di Donald Trump e ha cercato di raccontare la spaccatura che attraversa da tempo la società americana e che le elezioni presidenziali che hanno portato alla vittoria di Trump hanno letteralmente fatto esplodere e portare in superficie. Si ritorna all'intrattenimento su Fox Life, dove si avrà la possibilità di vedere una delle tante serie legal che gli Stati Uniti sfornano ogni anno, in questo frangente stiamo parlando dell'interessante Conviction.

Su Sky Uno c'è ancora spazio per l'intrattenimento, qui però niente serie tv, ma un programma che è a metà strada tra il reality e il talent. Stiamo parlando di Ink Master, dove i migliori tatuatori a livello globale si sfidano in una gara all'ultimo "tatoo". Ora è il momento di passare ai film, si comincia con Sky Cinema 1, dove troviamo Julia Roberts e Rupett Everett nel classico Il matrimonio del mio migliore amico, film che tutti conoscono. Su Hits c'è invece The Milionare, film che pochi anni fa ha sbancato agli Oscar, vincendone ben otto. Su Family spazio all'animazione con il sequel di Hotel Transylvania, mentre su Passion c'è Keanu Reeves che interpreta il personaggio di un uomo che dopo aver scontato tre anni per una rapina in cui non c'entrava nulla, decide di farne davvero una. Il film in questione è Henry's Crime. Infine bisogna focalizzarsi su Max, dove vedremo X-Men, film molto amato dai "fan" della Marvel.