STEFANO FRESI/ L’attore protagonista del film Smetto quanto voglio - Masterclass ospite di Fazio (Che fuori tempo che fa, puntata 19 febbraio 2017)

STEFANO FRESI, L’ATTORE E COMPOSITORE OSPITE SU RAI 3: PROTAGONISTA NEL FILM SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) – Nella puntata della trasmissione Che fuori tempo che fa in onda questa sera sulle frequenze di Rai 3 per la conduzione di Fabio Fazio, tra i tanti ospiti annunciati sarà presente anche il noto attore e compositore italiano Stefano Fresi. È la prima volta che l'attore è ospite della trasmissione, probabilmente per parlare del nuovo film che lo vede come protagonista, il secondo capitolo di 'Smetto quando voglio' (il primo capitolo uscì nelle sale cinematografiche italiane tre anni fa, nel 2014). Negli ultimi giorni, Stefano Fresi è stato anche protagonista dell'iniziativa Spaghetti e Cinema, promossa dalla Regione Lazio con Arsial (acronimo che sta ad indicare l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio). Fresi ha partecipato all'evento organizzato presso l'Istituto Alberghiero Costaggini della città di Rieti, dove ha discusso insieme agli studenti dello stretto legame che c'è tra la narrazione del cinema ed il mondo del gusto, all'interno del quale fanno parte la cucina e, ovviamente, le sue ricette.

STEFANO FRESI, L’ATTORE E COMPOSITORE SU RAI 3: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 FEBBRAIO) – L'attore e compositore italiano Stefano Fresi nasce a Roma nel 1974. Compirà 43 anni il prossimo luglio. La sua carriera cinematografica decolla grazie a un incontro avuto con il maestro Michele Placido, che lo nota durante uno spettacolo di Attilio Corsini, I tre moschettieri. Placido rimane colpito da Fresi così tanto da indurlo a proporgli un ruolo di primo piano all'interno della sua nuova fatica dietro la macchina da presa, Romanzo Criminale (2005). Da qui in avanti Fresi riesce a coniugare il suo indubbio talento nel campo musicale e la professione di attore. I suoi due film successivi sono Riprendimi (2008) e Viva l'Italia (2012). Due anni più tardi, prende parte al cast di Smetto quando voglio (2014), con cui si guadagna anche una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista. Nello stesso anno è nel film di Ogni maledetto Natale (2014) e due anni fa ha preso parte alla pellicola Noi e Giulia (2015) di Edoardo di Leo, che ha ritrovato all'interno del cast di Smetto quando voglio - Masterclass (2017).

