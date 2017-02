SYDNE ROME E LE FIGLIE VANESSA E JESSICA DA BARBARA D'URSO: LA LOTTA DELLE RAGAZZE CONTRO LA DIPENDENZA DALLA DROGA (DOMENICA LIVE, 19 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di oggi di Domenica Live è stata ospite anche la celebre attrice Sydne Rome, che è entrata nello studio di Barbara d'Urso con le figlie adottive Vanessa e Jessica per parlare della lotta delle ragazze contro la dipendenza dalla droga. «Scappavo da casa in continuazione» ha raccontato, ad esempio, una delle figlie di Sydne Rome, ma anche la sorella è caduta nel tunnel, in preda alla depressione. Sydne Rome dopo diversi tentativi è riuscita a convincere le sue figlie ad entrare nella comunità di San Patrignano: «Una di loro ha sposato un ragazzo conosciuto lì e oggi ha due figlie meravigliose». Poi a Domenica Live è andato in onda un video commovente: le due figlie adottive dell'attrice hanno voluto così immaginare la madre e ringraziarla per l'aiuto che ha dato loro. Senza dubbio questo è stato finora uno dei momenti più toccanti della puntata di oggi, 19 febbraio, di Domenica Live.

SYDNE ROME E LE FIGLIE VANESSA E JESSICA DA BARBARA D'URSO: L'INCIDENTE E LA PARALISI ALLA FACCIA (DOMENICA LIVE, 19 FEBBRAIO 2017) - La storia di Sydney Rome, sex symbol degli anni Settanta, e della sua famiglia verrà raccontata oggi a Domenica Live. Nel programma condotto da Barbara d'Urso si parlerà dell'attrice americana che ha lavorato in cinema, teatro e televisione. Sempre spumeggiante, la prediletta di Roman Polanski, che ha lavorato anche per Pupi Avanti, Giorgio Capitani e Giulio Base, è sposata dal 1987 con il geriatra Roberto Bernabei e ha due figlie. Sydne Rome non ha mai perso la sua esuberanza, ma con l'età ha acquisito maggiore empatia, non essendo più interessata solo a se stessa, come lo era prima. Non sono mancate, però, le difficoltà: anni fa, infatti, ha avuto un brutto incidente in macchina per il quale è stata operata alla faccia. La parte sinistra del viso si è paralizzata ed è rimasta così per due anni, quindi ha cominciato a seguire il "Metodo Perfetti" per rieducare la sua mente a utilizzare la parte che era danneggiata.

SYDNE ROME E LE FIGLIE VANESSA E JESSICA DA BARBARA D'URSO: L'AMORE E IL MATRIMONIO (DOMENICA LIVE, 19 FEBBRAIO 2017) - Sydne Rome e la storia della sua famiglia a Domenica Live oggi, 19 febbraio. Il passare del tempo non ha intaccato la sua vita matrimoniale, anzi l'attrice in passato ha rivelato che l'amore per il marito è cresciuto con l'arrivo dei figli e dei nipotini. Il trascorrere degli anni, dunque, per Sydne Roma regala alle donne una maggiore capacità di amare. Ma l'attrice non dà il suo matrimonio per scontato e, infatti, cerca di essere sempre carina quando c'è suo marito, ha imparato a cucinare ed è sempre pronta per qualsiasi sua necessità: Sydne Rome, infatti, si sente seduttiva. Il mondo dello spettacolo, invece, può essere spietato con le attrici over 50, ma Sydne Rome è comunque tornata a recitare: ha comprato i diritti per "Che fine ha fatto Baby Jane" per portarlo in un piccolissimo teatro. In futuro vorrebbe, invece, vivere in campagna, ma il sogno è vivere un'esperienza nuova.

© Riproduzione Riservata.