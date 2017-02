Stefano De Martino / Dopo il divorzio da Belen Rodriguez i problemi arrivano pure sul lavoro? (oggi, 19 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO: DOPO IL DIVORZIO DA BELEN, PROBLEMI SUL LAVORO? (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Sembra che i guai non abbiano fine per Stefano De Martino, il ballerino reso famoso dal talenti di Amici di Maria De Filippi. Dopo il divorzio da Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha ottenuto di poter vedere il figlio due weekend al mese: dovrà inoltre passarle degli alimenti per il mantenimento di Santiago (non per il suo ovviamente, dato che Belen non ha problemi economici). Stefano De Martino ha deciso di andare per un po' in vacanza alle Mautitius, di modo da cercare di rilassarsi un po' e ritrovare un po' di serenità: al suo ritorno però, ha avuto una brutta notizia da Maria De Filippi: secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il programma che avrebbe dovuto condurre in prima serata, Ultima Fermata, è stato bloccato da Mediaset per il costo eccessivo. Una cosa che ovviamente non avrà fatto piacere a Stefano, che probabilmente avrebbe voluto rifugiarsi nel lavoro per dimenticare i suoi problemi.

STEFANO DE MARTINO: DOPO IL DIVORZIO DA BELEN, PROBLEMI SUL LAVORO? (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino è stato recentemente al centro del gossip non solo per la sua presunta storia con la ballerina Elena D'Amario (che ha detto in un'intervista che non sa cosa potrà accadere tra loro in futuro), ma anche perché, secondo quanto riportato da Chi, il ballerino avrebbe tradito Belen Rodriguez mentre erano sposati. Sarebbe stata questa la causa della fine del loro rapporto: sempre secondo quanto riportato da Chi, infatti, Belen avrebbe cercato in tutti i modi di salvare il loro matrimonio ma, una volta scoperto il tradimento, avrebbe deciso di gettare la spugna. Una dichiarazione, quella del settimanale, che potrebbe portare a vedere Belen in una luce diversa, dato che la showgirl argentina è stata più volte accusata di essere lei il motivo della fine del matrimonio. Sembrerebbe adesso tutto il contrario, e chissà che le persone non smettano finalmente di offendere Belen.

