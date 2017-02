THE ADVENTURER - IL MISTERO DELLO SCRIGNO DI MIDA/ Su Italia 1 il film con Aneurin Barnard, Michael Sheen (oggi, 19 febbraio 2017)

THE ADVENTURER - IL MISTERO DELLO SCRIGNO DI MIDA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The avventurer - il mistero dello scrigno di Mida, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 19.20. Una pellicola dal genere avventura, fantasy e family che è stata firmata dal regista Johnathan Newman nel 2013 e prodotta nel Regno Unito anche se molte delle scene sono state girate sfruttando come location alcuni paesaggi di Spagna e Belgio. Il film vede come protagonisti Aneurin Barnard, Michael Sheen e Lena Headley ed è arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo distribuito dalla Entertainment Motion Pictures (E-MOTION) Arcadia Motion Pictures nello stesso anno di produzione. Nella pellicola ci sono poi diversi riferimenti al mondo classico, in particolar modo alla mitologia greca. La scatola in grado di trasformare ogni oggetto in oro è infatti un palese richiamo al mito delle Metamorfosi di Ovidio, in cui il Re Mida chiede come dono agli dei la capacità di far diventare d'oro qualsiasi cosa il sovrano tocchi con le mani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE ADVENTURER - IL MISTERO DELLO SCRIGNO DI MIDA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia del film si sviluppa intorno alle vicende di un giovane uomo, Mariah Mundi, la cui vita è stata distrutta letteralmente dalla prematura scomparsa dei genitori. L'unico legame familiare di Mariah è il fratello Felix, ed è proprio il rapimento di quest'ultimo a dar vita alla lunga serie di avventure che coinvolgeranno il protagonista. Grazie all'aiuto dello strano ma simpatico Capitan Charity, Mariah scoprirà l'esistenza di un mondo sotterraneo, che si snoda nelle viscere della Londra Vittoriana. Una volta giunti in questa fantastica dimensione alternativa, i due uomini verranno condotti presso il Prince Regent, un hotel infestato da presenze inquietanti ma che fra le sue mura custodisce una scatola magica, in grado di trasformare qualsiasi cosa in oro puro. Prima di poter finalmente salvare il fratello e scoprire per quale motivo sua madre e suo padre sono scomparsi in circostanze misteriose, Mariah dovrà carpire i segreti della scatola, ma per farlo ha tempo limitatissimo...

© Riproduzione Riservata.