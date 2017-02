THE XX/ Il gruppo di “I See You” ospite nello studio di Fabio Fazio (Che tempo che fa, puntata 19 febbraio 2017)

THE XX, IL GRUPPO DI “I SEE YOU” OSPITE NELLO STUDIO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - Oggi, domenica sera 19 febbraio 2017, il gruppo britannico The XX, costituito da tre elementi, sarà ospite all'interno del programma condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa. Il giorno dopo, 20 febbraio 2017, si esibiranno al Forum di Assago a Milano e, pertanto, durante la serata di oggi ci delizieranno con un piccolo assaggio di ciò che sarà il concerto milanese. La band si cimenterà, per Fazio e per tutti i suoi telespettatori, in un mini concerto. I ragazzi, infatti, presenteranno qualche pezzo presente all'interno del nuovo loro album intitolato I See You. Che altro racconteranno i The XX all’interno dello studio di Fabio Fazio? Se volete scoprirlo, non vi resta che sintonizzarvi su Rai 3, a partire dalle ore 20.00, per guardare Che tempo che fa!

THE XX, IL GRUPPO DI “I SEE YOU” OSPITE NELLO STUDIO DI FAZIO: UNA BAND TIMIDA? (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - In un'intervista rilasciata a Rolling Stones a gennaio 2017 il gruppo fa presente che non amano rilasciare interviste e che i fan associano a loro, spesso e volentieri, le parole timidezza ed introversione. Pare che sia Oliver la persona più appropriata a cui rivolgere questi ultimi: infatti il ragazzo risponde a monosillabi quando gli viene fatta una domanda, come a dire e suggerire di chiedere qualcosa di differente. Nell'intervista il trio spiega che l'aLbum I See You è stato concepito con l'intento di rompere il loro guscio, cercando nuovi confini ed orizzonti. Le canzoni inserite nell'album sono state scelte in seguito alle dieci serate il cui il gruppo suonò alla Park Avenue Armony nel 2014. I ragazzi raccontano di aver suonato in una sala molto piccola, dove si percepiva tutto l'interesse e l'energia del pubblico che gli ascoltava. Per loro è stato spaventoso, ma allo stesso tempo bellissimo suonare in quel posto: si è trattata di una situazione che assomigliava, più che ad un concerto, ad un teatro. I ragazzi aggiungono, inoltre, che quelle esibizioni sono state un banco di prova fondamentale per la registrazione del loro nuovo album.

THE XX, IL GRUPPO DI “I SEE YOU” OSPITE NELLO STUDIO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - The XX sono un gruppo britannico formatosi nel 2005 a Londra, più precisamente a Wandsworth, il cui genere musicale è l'indie rock britannico. In origine i membri erano in quattro e diedero vita al gruppo durante il periodo della scuola, la tastierista e chitarrista li abbandonò successivamente. Al trio si aggiunse, nel 2009, Jamie Smith. L'album d'esordio, intitolato XX, è molto conosciuto al pubblico anche per il singolo Crystalised. Da qui arriva il loro successo, in quanto, oltre al consenso da parte del pubblico, le canzoni sono talmente conosciute da essere inserite come colonna sonora di numerosi film ed altrettante serie tv. Da qui il lancio del secondo album, Coexist, una canzone del quale viene utilizzata per la colonna sonora del Grande Gatsby. Il loro ultimo album, che ha all'attivo la produzione di due singoli, ovvero On Hold e Say Something Loving, è uscito il 13 gennaio 2017 attualmente è molto apprezzato sia dal pubblico che li segue sia dai critici, oltre ad essere in cima alle classifiche sia in Inghilterra che in Australia.

© Riproduzione Riservata.