TIMELESS / Anticipazioni puntata 19 febbraio 2017: la verità sull'omicidio della moglie di Wyatt

TIMELESS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Timeless, in prima Tv assoluta. Andrà in onda L'11°, intitolato "Tra magia e realtà". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lucy (Abigail Spencer) si trova a cena dalla Christopher (Sakina Jaffrey), che ad un certo punto le consegna i dati sulla moglie ed i figli e le chiede di portarli con sé nel suo prossimo viaggio. Teme infatti che la linea temporale possa cambiare ancora e che lei possa dimenticare tutto, oppure i familiari potrebbero sparire. Più tardi, Connor (Paterson Joseph) rivela a Rufus (Malcolm Barrett) che RittenHouse ha scoperto che ha manomesso le registrazioni e gli suggerisce di modificare il suo comportamento, sottolineando di non poter essere in grado di proteggere la sua famiglia altrimenti. La squadra viene in seguito avvisata che Flynn ha raggiunto New York della fine del 1700, in modo da influenzare la guerra d'Indipendenza. In quel periodo Benedict Arnold (Curtis Caravaggio) è stato cruale e Lucy teme che Flynn abbia intenzione di uccidere Washington. Una volta raggiunta la villa di Arnold, il gruppo viene fermato tuttavia dagli uomini del futuro Presidente. Flynn appare subito dopo alla squadra ed impone loro di avvallare la sua tesi, minacciandoli di farli uccidere. Riferisce al Generale che sono tre spie al suo servizio e vengono incaricati di catturare Arnold, nel frattempo sfuggito all'esercito. La chiave presa a Bonnie & Clyde ha infatti aperto un orologio, dentro cui ha trovato una lettera scritta da Arnold riguardo ad un incontro con RittenHouse. Il traditore è infatti uno dei fondatori dell'associazione e Flynn vuole impedirne la nascita. In cambio offre di consegnare loro la nave madre, promettendo che quella sarà la sua ultima azione. Rufus non sarebbe d'accordo con la missione, ma Flynn consegna a Lucy una pagina del suo diario grazie alla quale le dimostra che cosa è in grado di fare RittenHouse. Il criminale fa tuttavia l'errore di uccidere una figura importante nella stesura del trattato di pace. Scoprono così che RittenHouse è in realtà il nome del fondatore David (Armin Shimerman) e convincono Arnold a fissare un incontro, ma prima la squadra deve mettersi d'accordo sul da farsi. Man mano che si avvicinano alla fine della missione, Flynn rivela a Lucy che in futuro intende allontanarsi dalla moglie e la figlia, in modo che possano essere salve. Una volta raggiunto il posto, RittenHouse prende in ostaggio la squadra perché ha capito le loro intenzioni. Intanto, Rufus, lasciato all'esterno per via del colore della sua pelle, libera alcuni schiavi e salva gli amici appena in tempo prima che RittenHouse ordini la loro fucilazione. Flynn uccide l'uomo in pochi istanti, ma nota che il figlio minorenne è fuggito e si precipita all'esterno per eliminarlo. Anche se lo raggiunge ha tuttavia qualche difficoltà ad ucciderlo e Lucy riesce a fermarlo. Prima che gli amici possano impedirglielo, Flynn preleva la storica e fugge con la macchina del tempo.

TIMELESS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "TRA MAGIA E REALTÀ" - Wyatt e Rufus sono disperati e non sanno come salvare Lucy, che si trova nelle grinfie di Flynn. Il criminale porta la storica nel 1893, durante la Fiera Mondiale di Chicago, con l'intento di uccidere Thomas Edison, Henry Ford e JP Morgan, ma viene rintracciato dalla squadra. Wyatt e Rufus rimangono tuttavia intrappolati nel World's Fairy Hotel, conosciuto come il Castello degli Omicidi, gestito da un serial killer di nome Henry Howard Holmes. Alla fiera, Lucy e Flynn piazzano invece una bomba nell'ufficio di Harrison, ma Houdini li blocca ed aiuta in seguito Lucy a salvare i due amici. Quando la storica si rende conto che Edison è in realtà Holmes viene catturata di nuovo, ma Wyatt la salva. Una volta rientrato nel presente, Rufus registra una minaccia esplicita diretta a RittenHouse e la consegna a Mason come sempre, mentre Flynn entra in contatto con Wyatt e gli comunica l'identità dell'assassino della moglie Jessica, suggerendogli di cancellarne l'esistenza.

