Trono Classico / Uomini e donne anticipazioni: Alessia Messina è la nuova tronista?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALESSIA MESSINA E’ LA NUOVA TRONISTA? – Dopo l’addio di Manuel Vallicella e la scelta di Sonia Lorenzini, comincia un nuovo corso per il trono classico di Uomini e Donne. Se Luca Onestini sta continuando il suo percorso, Marco Cartasegna, il nuovo tronista, comincerà a conoscere le sue corteggiatrici nella prossima registrazione. Accanto ai due tronisti, tuttavia, potrebbe esserci anche una nuova tronista. Chi sarà? Il nome più gettonato è quello di Alessia Messina, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Amedeo Andreozzi. Dopo la fine della storia con l’ex tronista napoletano, Alessia Messina ha dato una svolta alla propria vita lasciando la Sicilia per trasferirsi a Milano dove ha cominciato a lavorare anche nel mondo della moda. Bellissima e indipendente, Alessia Messina è attualmente ancora single. Amatissima dai fans di Uomini e Donne che hanno sempre sperato di vederla sul trono, Alessia Messina non conferma e non smentisce tali rumors. I fans hanno rivolto un vero appello alla redazione del programma di Maria De Filippi che, tuttavia, con Marco Cartasegna ha deciso di seguire la strada degli sconosciuti. Puntare su ex corteggiatori e corteggiatrici, infatti, in questa stagione, non ha portato molta fortuna. Alessia, però, è sempre stata una ragazza, dolce, schietta e sincera. Sul suo profilo Instagram non c’è alcun riferimento al trono di Uomini e Donne. Alessia, tuttavia, sarà davvero la nuova tronista? I rumors continuano anche se, naturalmente, si tratta di indiscrezioni non ancora confermate. Maria De Filippi, dunque, deciderà di puntare sulla bella siciliana?

