UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione, Gemma Galgani usata da Michele D’Ambra: nuova delusione per la dama (Trono Over)

Uomini e Donne Anticipazioni registrazione, Gemma Galgani usata da Michele D’Ambra – Nuova delusione amorosa per Gemma Galgani. La dama, nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, ha dovuto fare i conti con la triste realtà. Dopo aver accettato di uscire con Michele D’Ambra, aprendo nuovamente il suo cuore all’amore, Gemma si è ritrovata di fronte ad un’amara verità: Michele non è mai stato innamorato di lei al punto da aver frequentato contemporaneamente anche Cristina. Se, infatti, con Gemma si è concesso un appuntamento a Roma come hanno testimoniato le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, con Cristina si è concesso un weekend insieme a Bari. La donna, infatti, l’ha raggiunto nel capoluogo pugliese. Pur avendo dormito nello stesso letto, tuttavia, la dama del trono over assicura che tra loro non è successo nulla. Gemma, inoltre, svela di aver ricevuto tanti messaggi da Michele mentre era in compagnia di Cristina ma di non aver mai risposto per rispetto dell’altra dama. Cristina, da parte sua, spiega che lui ha usato la frase “mi è caduta una valanga addosso parlando di Gemma ed è cambiato, guarda caso non è con lei che scattano le foto”. La rivelazione di Cristina fa letteralmente infuriare Tina Cipollari che, per la prima volta, difende Gemma accusando Michele di averla usata per conquistare un po’ di fama e notorietà. “Se l’avessi incontrata al mercato non l’avresti notata mai!”, sbotta la bionda opinionista. Michele spiega di non essere innamorato di nessuna e di voler continuare a conoscerle prima di prendere una decisione. Al posto del cavaliere, però, sono proprio Cristina e Gemma a decidere chiudendo subito la frequentazione. Per la Galgani si tratta dell’ennesima delusione sentimentale. Riuscirà a superare anche questa?

© Riproduzione Riservata.