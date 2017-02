UOMINI E DONNE / Gossip: Claudio Sona e Mario Serpa incontrano le fan e svelano un retroscena! (oggi, 19 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP: CLAUDIO SONA TORMENTATO DA UNA FAN? - Claudio Sona e Mario Serpa sono una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne. I ragazzi si sono conosciuti durante il corso della prima stagione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi che ha debuttato lo scorso settembre con il primo trono gay della storia del programma. Questa parentesi televisiva è stata fortemente voluta da Queen Mary e il pubblico, anche questa volta l'ha sostenuta come non mai ed infatti, anche durante la puntata dedicata alla scelta, Claudio ha ricevuto il sostegno ed il videomessaggio di Monica Cirinnà. Successivamente Sona è uscito dal programma insieme a Mario Serpa colui che, istintivamente ha scelto fin dal primo sguardo. La coppia si divide tra Verona e Roma e, nonostante l'amore ancora non c'è spazio per la convivenza effettiva. Claudio e Mario però, proprio di recente sono finiti al centro del gossip con l'accusa di state insieme solo per "business" e di condividere solo scatti fotografici lavorativi e serate in discoteca. Naturalmente la coppia ha rispedito le accuse al mittente anche con una diretta su Facebook dove avevano anche allestito una pseudo Isola dei Famosi ed infatti, dopo poco è uscita la notizia della loro presenza in Honduras (mai smentita ma di fatto, i due sono ancora in Italia...). Di recente, alcune fan hanno incontrato la coppia in quel di Verona ed hanno raccontato il tutto attraverso il VicoloDelleNews. Le fan hanno raccontato di aver visto la coppia molto complice ed unita e, tra le piccole "chicche" (non piacevoli) si legge: "Claudio purtroppo ci ha anche raccontato di una brutta esperienza che sta vivendo con una pseudo-fan che gli sta rendendo impossibile la vita con continui appostamenti. A tal proposito vorrei ribadire e ricordare a chi forse lo ha dimenticato che, per quanto personaggi pubblici, sono pur sempre ragazzi normalissimi che hanno diritto ad avere tutelata la loro privacy!". Di recente infatti, Sona aveva palesato questo aspetto anche durante il corso di una intervista.

