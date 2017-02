UOMINI E DONNE / Gossip: Lidia Vella smentisce il flirt con Gianmarco Valenza, Video (oggi, 19 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP: DOPO ALESSANDRO CALABRESE, L’EX GIEFFINA SI RACCONTA AI FAN, VIDEO - Lidia Vella è spesso accostata al trono classico di Uomini e Donne e, come ben saprete la motivazione è più che evidente. Scopriamo però a seguire tutte le ultimissime news di gossip direttamente dal patinato mondo di U&D. Alessandro Calabrese infatti, dopo aver chiuso la storia d’amore con Lidia Vella, ha pensato bene che fosse arrivato il momento di dedicarsi nuovamente al mondo dello spettacolo: come fare? Nulla di più semplice: Uomini e Donne! L'ex concorrente del Grande Fratello è riapparso in televisione alla corte di Maria per rubare il cuore di Sonia Lorenzini, ex tronista che ha di recente fatto la sua scelta. Come ben sapete però, il nuovo tentativo di Alessandro Calabrese è andato in fumo e Sonia, dopo un paio di esterne ha deciso di eliminarlo per mancato interesse. Sull'argomento ha anche affermato il suo punto di vista proprio Lidia Vella che ha espresso il suo parere affermando che, secondo lei, la ragazza era attratta da Alessandro ma lo considerata bugiardo. Durante il corso di una recente chiacchierata con i fan tramite le Instagram Stories, Lidia Vella si è mostrata sorridente e pare avere superato del tutto la parentesi dolorosa legata all'ex fidanzato. Lidia ha affermato di essere single smentendo anche il flirt con Gianmarco Valenza che le avevano attribuito proprio qualche settimana fa: "Io sono single e non mi frequento con nessuno". Se volete ascoltare le parole di Lidia durante il corso della diretta su Instagram, potete cliccare qui per visionare il video.

