UOMINI E DONNE / Gossip News: profumo di fiori d’arancio per Clarissa Marchese e Federico Gregucci (oggi, 19 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: NOZZE IN VISTA PER CLARISSA E FEDERICO? - Clarissa Marchese e Federico Gregucci si amano davvero pazzamente. La coppia si è conosciuta durante il corso del trono classico di Uomini e Donne e, per loro, è stato proprio un colpo di fulmine! Clarissa infatti, aveva iniziato il suo percorso non essendo molto amata dal pubblico per via del suo carattere un poco discontinuo. La ragazza infatti, sembrava attratta da un ragazzo e, dopo poche esterne ne perdeva l'interesse per dedicarsi ad un altro. Inizialmente infatti, si era da subito notato il feeling con Miguel, spazzato via dalla presenza di Simone Cipolloni. Dopo loro però, è stato anche il turno di Luca Onestini fino a quando, alla corte di Maria è arrivato quello giusto: Federico Gregucci. Dopo l'arrivo del calciatore infatti, il trono di Clarissa ha guadagnato nuovi "punti simpatia" e così, insieme a Claudio Sona i due sono diventati i tronisti più amati della prima stagione del trono classico. Dopo circa tre mesi di amore, la coppia sta incominciando a progettare in grande pensando ad un lunghissimo futuro da poter passare insieme. Quali sono le ultimissime news di gossip sul loro conto? Scopriamole insieme a seguire! Clarissa e Federico infatti, sembrano sempre più intenzionati ad arrivare presto alle nozze e così, anche le ultime dichiarazioni non lascerebbero spazio a dubbi di sorta: "non abbiamo ancora fissato una data precisa delle nostre nozze ma siamo più che sicuri che ci sposeremo entro un anno circa, perché abbiamo il desiderio di formare al più presto una nostra famiglia!". Nel frattempo, Clarissa ha di recente smentito anche di essere incinta nonostante, dopo il matrimonio ci sia anche voglia di maternità. Cliccate qui per visionare l’ultimo video di Clarissa e Federico postato dall’ex tronista.

