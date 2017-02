UOMINI E DONNE / Trono Classico news: catfight online tra Asia Nuccetelli e Raffaella Mennoia? L’autrice chiarisce il suo punto di vista

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: RAFFAELLA MENNOIA SPIEGA IL SUO PUNTO DI VISTA SU ASIA NUCCETELLI - Prosegue il faccia a faccia online tra Raffaella Mennoia e Asia Nuccetelli? L'autrice di Uomini e Donne infatti, rispondendo ad una fan online, aveva affermato che la figlia di Antonella Mosetti non avrebbe dovuto parlare male del programma in quanto, a lei risultava che la giovane romana avesse chiesto il trono. L'ex gieffina però, intervistata da Isa&Chia ha avuto modo di ribadire il suo punto di vista smentendo questa indiscrezione. La Nuccetelli infatti, ha sia smentito la sua richiesta del trono sia l’aver parlato male di un programma che invece le piace. Il suo nome però, pur non volendo è spesso accostato al programma di Maria De Filippi: come mai? Tutto è iniziato proprio durante il corso del Grande Fratello Vip e la sua amicizia con Andrea Damante poi andata in fumo per "colpa" di Giulia De Lellis. Durante la sua permanenza in Casa però, Asia aveva mostrato grande interesse per il patinato mondo di Uomini e Donne fino a quando, una volta fuori dal programma si pensava potesse anche ambire al trono. Asia ha smentito questa notizia puntando il dito anche contro i magazine di gossip che hanno riportato online la notizia errata. "Attenzione..." ha successivamente scritto la Mennoia, quasi fosse un avvertimento. Asia però, ha "risposto": "2+2 fa quanto caz** mi pare a me!". Raffaella ha successivamente scritto uno stato decisamente più lungo: "A me stasera viene da sorridere non da ridere perché saper far ridere è questione intelligente ...sorridere mi fa per esempio chi quando parlo e mi sta di fronte non ascolta e crede di essere più intelligente di me mi fa sorridere perché non capisce che io ci devo parlare per dovere di lavoro e non per passare il tempo in compagnia ...sorridere mi fa chi nega l inconfutabile..e chi crede di sapere come funziona tutto...sorridere mi fa chi crede di essere superiore e chi ci prende per i fondelli… sorridere però non ridere, sempre Namaste'...Ale". Di seguito, si è quindi ipotizzato di un nuovo catfight prontamente smentito dalla stessa autrice attraverso i commenti: “Ragazzi ci tengo a dirvi che Asia in questo post non c entra nulla e che non mi metterei mai a screditare una ragazza così giovane quindi vi pregherei di non insultarla ancora, se poi ha sbagliato al GF io non lo so, ma sicuramente io non la voglio vessare. Lei avrà capito il mio post quando ho risposto dicendo che mi sembrava strano che lei parlasse male di Uomini e donne e io non vorrei aggiungere altro… stop ai giochi stop alle telefonate… grazie”. Cliccate qui per visualizzare stato e commenti.

