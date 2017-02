Uomini e Donne / Anticipazioni e gossip: "Ride or die", Soleil Sorge è pronta a volare, conquisterà il cuore di Luca Onestini? Foto (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE È PRONTA A VOLARE, CONQUISTERÀ LUCA ONESTINI? FOTO - Giulia Latini e Soleil Sorge, alla corte di Luca Onestini in questi ultimi episodi dedicati al trono classico, sono state le protagoniste dell'ultima parte della registrazione di Uomini e Donne. Ma le due corteggiatrici, ancora una volta, hanno deluso l'affascinante tronista, che le ha accusate, anche se per motivi differenti, di essere eccessivamente interessate alle telecamere. Soleil, in particolare, è finita sotto la lente di ingrandimento per alcune foto pubblicate su Instagram che hanno fatto imbestialire Luca Onestini, ma nonostante il battibecco, la ragazza ha concluso il blocco dedicato al suo tronista ballando assieme a lui. Oggi, la bionda corteggiatrice, in pole position nella scelta dopo l'apparente abbandono della sua avversaria Giulia, ha deciso di prendere il volo e lo ha fatto pubblicando una foto sul suo profilo ufficiale per la quale ha scelto questa particolare didascalia: "Ride or die #jump #flyhigh #dare @skydive_crazyfly". Riuscirà a conquistare il cuore di Luca Onestini o sarà costretta a fare i conti con una realtà diversa? La scelta è ormai vicina, di conseguenza Solei non può fare altro che tirare fuori il meglio di sé e sperare. Assieme a lei, anche i suoi numerosissimi fan, che le fanno sentire tutto il loro supporto direttamente sui social. "Ormai sei l'unico motivo per cui guardò Uomini&Donne", "Sei sempre il top", "Quando vai sul trono che vengo a corteggiarti?". Per visualizzare l'immagine postata sui social da Soleil Sorge e tutti i commenti dei suoi follower, potete cliccare qui.

