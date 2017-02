Uomini e Donne/ Gossip news: video, Sonia Lorenzini come non l'avete mai vista, con lei Francesco Zecchini e Martina Luchena (oggi, 19 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: VIDEO, SONIA LORENZINI COME NON L'AVETE MAI VISTA, CON LEI FRANCESCO ZECCHINI - In attesa delle nuove puntate dedicate al trono classico, che riporteranno su Canale 5 tutte le dinamiche dei protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne, una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi ha condiviso sui social un video molto speciale, girato probabilmente in tempi non sospetti, che mostra quattro ragazzi delle ultime edizioni come non li avete mai visti. Stiamo parlando dell'ex corteggiatore di Claudio Sona, Francesco Zecchini, che in seguito alla scelta di Sonia Lorenzini ha pubblicato il filmato di una serata trascorsa in sua compagnia, alla quale hanno preso parte anche Federico Gregucci, attuale compagno di Clarissa Marchese, e Martina Luchena, inseparabile amica della Lorenzini e ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Nel video si vedono i quattro ragazzi, immortalati dal cellulare di Francesco Zecchini, mentre ridono a crepapelle, ma all'osservatore non passa inosservato che alcuni di loro, probabilmente a causa di un eccesso di alcool, fanno fatica a reggersi in piedi, soprattutto Martina Luchena, che fra una risata e l'altra non può fare a meno di accasciarsi sul pavimento. "Questo sai che è stato? L'ultimo limoncello, te lo dico io", fa notare Federico Gregucci, che sembra quasi sorpreso di ritrovarsi in una situazione del genere dopo essersi recato in quello che definisce "Il baretto strategico di Martina", ma poi arriva Zecchini a chiarire il tutto, e rivela alla telecamera quanto segue: "Il conto erano 19 amari, 18 limoncelli", mentre dietro di lui Martina Luchena non si trattiene dal dire la sua fra le risate: "Abbiamo speso 80 mila euro di amari". Se siete curiosi di visualizzare il filmato, potete cliccare qui.

