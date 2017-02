Veronica Pivetti / L'attrice dal cinema con La cena di Natale al salotto di Pippo Baudo e Chiara Francini (Domenica In 19 febbraio 2017)

VERONICA PIVETTI, L'ATTRICE DAL CINEMA CON LA CENA DI NATALE AL SALOTTO DI PIPPO BAUDO E CHIARA FRANCINI (DOMENICA IN, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Oggi, domenica 19 febbraio, torna l'appuntamento l'atteso con Domenica In, il programma domenicale condotto da Pippo Baudo e Chiara Francini. Tanti gli ospiti previsti in studio come Veronica Pivetti, attualmente impegnata nella promozione del suo libro autobiografico dal titolo Mai all'altezza-Come sentirsi inadeguata e vivere felice. Negli ultimi mesi l'attrice milanese è stata impegnata nella promozione del suo ultimo film intitolato Né Giulietto né Romeo, pellicola incentrata sulla storia di un giovane adolescente alle prese con l'accettazione della sua omosessualità in un contesto familiare complesso. Il film ha ricevuto tre nomination al Globo D'oro 2016. In una recente intervista rilasciata su Repubblica, Veronica Pivetti ha parlato del suo nuovo libro edito dalla casa editrice Mondadori, nel quale ha tentato di raccontare se stessa con la solita ironia che la contraddistingue, oltre che alcuni aneddoti significativi della sua vita come la passione per i gatti ed il suo primo fidanzamento. La parola d'ordine dell'intera esistenza di Veronica Pivetti è quello di non prendersi mai totalmente sul serio, affrontando con grande serenità ed ironia le avversità e le cose belle che la vita è in grado di regalarci.

VERONICA PIVETTI, L'ATTRICE DAL CINEMA CON LA CENA DI NATALE AL SALOTTO DI PIPPO BAUDO E CHIARA FRANCINI (DOMENICA IN, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Veronica Pivetti, ospite negli studi di Domenica In, è nata a Milano nel febbraio del 1965 ed oltre che attrice è anche scrittrice, sceneggiatrice, doppiatrice, presentatrice e regista di successo. Attualmente single è stata legata a Giorgio Ginex per tre anni. Inizia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo fin da bambina. A soli sette anni intraprende la prima esperienza in sala doppiaggio. La sua carriera da doppiatrice decolla negli anni ottanta quando doppia numerosi cartoni animati trasmessi da italia 1. E' stata la voce del personaggio di Crilin nel famosissimo cartone animato giapponese Dragon Ball. Ha preso parte a fiction di successo come il Maresciallo Rocca al fianco di Gigi Proietti, La ladra e Provaci ancora prof. Nel 2002 ha dato vita ad una rivista dedicata al mondo degli animali dal titolo Bau Park. L'anno successivo si dedica alla radio conducendo diverse trasmissioni per l'emittente Radio 2.

© Riproduzione Riservata.