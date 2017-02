ADRIANO OCCULTO & SWAMI CAPUTO, LA COPPIA DE IL COLLEGIO PARTECIPERÀ A ITALIA DI MICHELE SANTORO? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Il Collegio si è concluso, ma resta alto l'interesse per Adriano Occulto e Swami Caputo. I loro fan si chiedono cosa stanno facendo i loro beniamini ora che l'esperimento sociale di Raidue è terminato: loro due sono, infatti, tra i ragazzi più amati della prima edizione di questo show. Il 16enne Adriano starebbe vivendo una storia con la coetanea Swami, che ha conosciuto quest'estate proprio durante le registrazioni de Il Collegio. I due starebbero ancora insieme, ma non mancano gli alti e bassi, forse legati anche alla distanza tra i due: Adriano Occulto, infatti, vive a Brebbia, in provincia di Varese, mentre la modella Swami Caputo abita a Firenze. I fan della coppia, però, oggi tengano d'occhio Italia, il programma di Michele Santoro, perché alcuni ragazzi de Il Collegio saranno suoi ospiti. Tra loro potrebbero esserci, appunto, Adriano e Swami, protagonisti del docs-reality che ha fatto registrare ascolti record su Raidue.

ADRIANO OCCULTO & SWAMI CAPUTO, LA COPPIA DE IL COLLEGIO PARTECIPERÀ A ITALIA DI MICHELE SANTORO? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Mentre i fan di Adriano Occulto e Swami Caputo si chiedono se parteciperanno oggi alla nuova puntata di Italia, il programma ideato e condotto da Michele Santoro, ve ne sono alcuni preoccupati per il futuro della coppia. Nell'ultima puntata della trasmissione andata in onda su Raidue il 16enne si è mostrato particolarmente interessato a Jenny De Nucci, al punto tale da scatenare un dibattito su Twitter sul presunto flirt. «Adriano non ha superato gli esami perché era distratto da Jenny e tutti noi sappiamo che questa è la verità» e «Jenny che mi cuoricina i tweet su lei e Adriano, lo prendo come un messaggio in codice» hanno scritto, ad esempio, alcune telespettatrici de Il Collegio sul noto social network (clicca qui per il post). E chissà se la stessa Jenny De Nucci prenderà parte alla nuova puntata di Italia, che oggi, giovedì 2 febbraio, alle 21.10 si occuperà della generazione dei "Babyricchi". Appuntamento su Raidue.

