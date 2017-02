AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news: lo sfogo social di Lorenzo Sorice dopo l’espulsione (oggi, 2 febbraio)

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: LORENZO SORICE SI SFOGA SU FACEBOOK TRA L’AFFETTO DEI FAN (OGGI, 2 FEBBRAIO) - Il ballerino Lorenzo Sorice è stato espulso dalla scuola di Amici 16. Il tutto è accaduto durante il corso del passato sabato pomeriggio, quando è andata in onda una nuova puntata condotta da Maria De Filippi direttamente su Canale 5. Naturalmente però, l'espulsione di Lorenzo è avvenuta già un paio di settimane fa, dopo aver criticato abbondantemente le coreografie di Emanuel Lo, il professore che l'ha voluto nella scuola e che, durante la puntata dello scorso sabato si è rivelato essere copiosamente deluso. Prima della messa in onda, Lorenzo non ha potuto dire la sua ma, a distanza di qualche giorno dalla puntata trasmessa sull'ammiraglia Mediaset, il giovane ballerino si è sfogato su Facebook. Moltissimi fan del programma infatti, hanno giudicato il provvedimento fortemente eccessivo pensando, tra le altre cose, che fosse quasi una "scusa" per mandarlo via dalla scuola. Gli esami di sbarramento però, erano molto vicini e così, questa possibilità è da escludere in quanto, i professori avrebbero solo dovuto mandarlo via dopo poche settimane, e allora? I fan del programma inoltre, hanno messo in evidenza la mancata espulsione di Riccardo Marcuzzo, per aver fatto forse, un gesto ancor più grave. Il cantante infatti, sollecitato da Stefano Settepani a registrare un nuovo inedito in un paio di giorni, gli ha risposto con il "gesto dell'ombrello" e, per lui, solo una sospensione di tre giorni. Gli estimatori quindi, hanno messo a confronto entrambi reputando troppo severa anche la presa di posizione di Emanuel Lo. Lorenzo però, si è sfogato sui social affermando di non avere avuto la possibilità di sfogarsi durante la puntata visto che il suo sostituto era anche pronto a fare il suo ingresso in studio. Il giovane inoltre, ha cercato di chiarire il suo punto di vista concludendo con delle parole comunque positive: “Nonostante tutto però è stata un esperienza unica, sia in positivo che in negativo, che mi ha fatto crescere e capire maggiormente quello che desidero dalla vita”.

