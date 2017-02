ANDREA MARCACCINI / Espulso dall'Isola dei Famosi? Le sconvolgenti accuse dell’ex fidanzata, dallo stalking alla violenza (oggi, 2 febbraio 2017)

ANDREA MARCACCINI, ESPULSO DALL'ISOLA DEI FAMOSI? ACCUSATO DI STALKING E VIOLENZA PRIVATA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Lo scorso martedì sera la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2017 ha lasciato il pubblico con l'amaro in bocca. Alessia Marcuzzi infatti, nel salutare i telespettatori e dare appuntamento al prossimo lunedì, ha chiosato: "Non farò il nome del concorrente perché non sarebbe corretto, ma stanno uscendo alcune notizie su uno dei naufraghi che hanno bisogno di essere approfondite". Il giallo, dopo poche ora ha quasi assunto i contorni del nero, come mai? Le considerazioni della conduttrice, sono state inevitabilmente rivolte nei confronti di Andrea Marcaccini, attuale naufrago della 12esima edizione del talent show più avventuroso della televisione italiana. Tra le pagine di "Chi" infatti, è uscita una inedita intervista di Daniela De Jesus, ex fidanzata dell'influencer che lo ha accusato di violenza privata, stalking, sequestro di persona e lesioni. Le accuse della modella brasiliana sono decisamente forti e, se dovessero risultare veritiere, l'espulsione di Andrea Marcaccini apparirà pressoché immediata. Gli episodi di violenza risalgono allo scorso giugno e attualmente, la produzione dell'Isola dei Famosi sta valutando cosa fare a riguardo. Nel frattempo però, immediata è stata la sommossa del popolo della rete che si è abbondantemente scagliata contro il barbuto modello dall’aspetto trasandato. Come andrà a finire? Le rivelazioni dell’ex fidanzata non lasciano spazio a dubbi ma per questo, probabilmente bisognerà attendere così come il quasi scontato provvedimento del programma.

