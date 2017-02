ATLANTA / Anticipazioni puntata 2 febbraio 2017: Van tradirà Earn con un vecchio amico?

ATLANTA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, la Fox trasmetterà due nuovi episodi di Atlanta, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Nessuno batte Bieber" e "Sincerità". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Earn (Donald Glover) raggiunge un fast food ed affronta una lunga conversazione con la responsabile del posto che non vuole vendergli un menù per bambini. Alla fine se ne va rubando un bicchiere di bibita, ma capisce che deve trovare una nuova entrata, dato che deve pagare l'affitto e lo stipendio non copre tutte le spese. Van (Zazie Beetz) torna a casa e se la prende con il fidanzato, perché non le è di nessun aiuto, ma non è felice di essere lei ad incarnare lo stereotipo dell'afroamericana arrabbiata. Darius (Lakeith Stanfield) cerca di convincere l'amico a portare Van in un posto del centro, dove può spendere pochi soldi e fare comunque una bella figura. Il consiglio di Darius si rivela un grosso errore, a partire dal parcheggiatore abusivo a cui Earn è costretto a lasciare l'auto, fino alla scoperta che il locale non fa più l'happy hour. Non ha quindi i soldi per pagare la cena e non sa come sfuggire a quella situazione. Nel frattempo, Paper Boi (Brian Tyree Henry) si ritrova ad assistere ad un omicidio messo in atto da un gruppo di criminali a cui stanno per vendere la droga. Per poter uscire dall'imbarazzo, Earn non può fare altro che chiedere aiuto al cugino, che gli invia subito dei soldi, ignoranto che in quel momento si trova in presenza dei messicani. Paper Boi incontra un ragazzo, Zan (Freddie Kuguru), mentre si trova all'esterno di un'area di servizio. Si dimostra subito ostile nei suoi confronti e quando scopre che lo sta insultando sui social, decide di fargli la guerra. Intanto, Earn decide di vendere il proprio telefono ad un banco dei pegni e si lascia convincere da Darius ad acquistare una vecchia spada con la promessa di fare molti più soldi di quanti ne ha spesi. Paper Boi inizia ad essere bersagliato dai video pubbliati da Zan sul proprio canale social, e scopre dal gestore di un locale dove sta lavorando in quel momento. Mentre Earn rimane coinvolto in un sistema di scambi di Darius, Paper Boi si apposta all'esterno del lavoro di Zan, ma si frena dal fargli del male quando nota che si trova in compagnia del figlio. Durante il tragitto, l'uomo gli fa uno strano discorso sulla macchina dei soldi, ma il rapper scopre anche che il bambino che si trova sul sedile posteriore non è suo figlio, ma un ragazzino che sfrutta per i propri video. Dopo aver trascorso una giornata in giro inutilmente, Earn realizza che il sistema di Darius prevede dei soldi a settembre e non nell'immediato.

ATLANTA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "NESSUNO BATTE BIEBER" - Paper Boi decide di partecipare ad un evento vip per i giovani, in cui per una volta non sarà lui la star principale. Durante l'incontro, rimane tuttavia invischiato in una diatriba con un altro famoso artista del campo hip hop. Earn si imbatte invece in un errore d'identità che lo farà finire di nuovi nei guai, mentre Darius incontrerà alcuni problemi durante una sessione al poligono di tiro. EPISODIO 6 "SINCERITA'" - Van incontra un vecchio amico e le cose iniziano a non andare bene per lei, soprattutto perché la relazione con Earn sembra colare sempre più a picco. Anche dal punto di vista lavorativo, la ragazza finirà ad affrontare alcuni guai, dovuti ad una situazione da cui non riesce ad uscire.

