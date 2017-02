ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: FLIRT TRA L'EX TRONISTA E FRANCESCA DE ANDRÉ? "LITIGHIAMO PER GELOSIA" (POMERIGGIO 5, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Scontro a Pomeriggio 5 tra Andrea Damante, Giulia De Lellis e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi per la presunta crisi tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la fidanzata. E pare che anche per questo il deejay veneto abbia chiesto il numero di telefono di Francesca De André, che non era però presente in studio per confermare o smentire le voci. «Domenica 22 gennaio dietro le quinte ho visto parlare Andrea con Francesca» ha raccontato Karina Cascella, ma Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno smentito le voci sulla crisi e sulla richiesta del numero di telefono. «Ha riportato una cosa che gli è stata detta» ha proseguito Karina, prendendo le difese del direttore di Novella 2000. Quando Barbara d'Urso ha spiegato che Francesca De André è fidanzata con Daniela Interrante, Roberto Alessi ha precisato che anche in quella coppia c'è aria di crisi. La coppia ha precisato che capita qualche lita per gelosia, ma ha ribadito di non essere in crisi.

UOMINI E DONNE, ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS, FLIRT CON UNA MISTERIOSA DONNA A DOMENICA LIVE?- Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano a far parlare di sé non per cose solo negative questa volta, ma anche per piacevoli novità. I due fidanzati che si sono conosciuti a Uomini e Donne stanno preparando il loro matrimonio, che non si sa ancora quando si terrà, anche se siamo sicuri che ci terranno aggiornati con i preparativi via social network visto il loro perenne attivismo! Nonostante queste cose molto positive, c'è una macchietta che rischia di offuscare la coppia perfetta che è quella comporta da Andrea Damante e Giulia De Lellis: l'ex tronista è stato infatti accusato di aver avuto un flirt con una misteriosa donna a Domenica Live! Sarà vero? Nonostante tutto i due ragazzi sono rimasti più uniti che mai e hanno dichiarato in maniera congiunta che risponderanno alle accuse che gli sono state mosse. E, ovviamente, i loro fan non vedono l'ora di sapere cosa i due fidanzati più social del momento abbiano da dire.

UOMINI E DONNE, ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: I PROGETTI FUTURI - Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno cercando di porre anche delle solide basi per il loro futuro, tanto che hanno disegnato insieme dei costumi da bagno per ravvivare l'estate dei loro fan. L'annuncio lo ha dato Giulia De Lellis tramite il suo account Instagram ufficiale, annunciando che i prossimi giorni presenteranno il loro primo catalogo: "Buongiorno :) ieri finalmente vi abbiamo accennato il nostro piccolo grande progetto con @waikiki_beachwear . Io e questo biondo qui abbiamo disegnato a nostro gusto qualcosa che potesse rendere più colorata e affascinante la vostra stagione estiva ! A breve vedrete tutto aspettiamo solo che esca il sole, intanto noi il nostro ce l'abbiamo dentro". I costumi sono per adesso riservati a un pubblico esclusivamente femminile, ma chissà che se dovessero avere successo non decidano di accontare anche i maschietti! Clicca qui per vedere la foto di Giulia De Lellis.

