Anticipazioni Beautiful puntata 3 febbraio: Quinn cambia idea, o forse no?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: QUINN CAMBIA IDEA, O FORSE NO? - Giungeranno brutte notizie per Quinn Fuller nella puntata di Beautiful di domani pomeriggio. La madre di Wyatt ascolterà i consigli di Deacon secondo il quale farà bene a non seguire Eric a Montecarlo. Si tratterebbe di una mossa troppo affrettata, che potrebbe finire per scatenare problemi a Forrester e causare problemi all'interno della sua famiglia. Dopo avere ascoltato l'ennesima romanzina dell'ex marito, la Fuller deciderà di dargli ascolto, rinunciando al viaggio. Ma il messaggio che riceverà da Eric cambierà tutto: la decisione del patriarca di porre fine al loro rapporto non risulterà affatto gradita, scatenando la rabbia della dark lady. In pochi istanti la sua rinuncia al viaggio si trasformerà in imminente partenza: la donna comincerà a fare le valigie, WYATT NON SI SMENTISCE! - Nella puntata di Beautiful di domani il viaggio degli Spencer - Forrester per Montecarlo confermerà la grande differenza tra i due fratelli Spencer. Mentre Liam aprirà il suo cuore ad Eric, confessandogli di non avere mai smesso di amare Steffy, Wyatt continuerà ad evidenziare il suo totale interesse per le apparenze e il denaro. Sul jet di famiglia non perderà l'occasione di amoreggiare con la moglie davanti agli occhi del fratello, pur sapendo che in questo modo lo farà soffrire, evidenziando che Steffy dovrà essere l'assoluta protagonista di questa trasferta. Per questo ogni suo movimento dovrà essere fotografato e postato in rete, per confermare la potenza e lo stile di vita della famiglia Forrester. Wyatt non si smentirà e ancora una volta la moglie sembrerà una pedina nelle sue mani: che fine ha fatto la Steffy forte e sicura in sé che ha conquistato i fan di tutto il mondo della soap? La sua nuova immagine l'avvicina sempre più a Hope!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: LA CONFESSIONE DI LIAM! - Se ne parla ormai da settimane ma ecco che finalmente nella puntata di Beautiful di domani il viaggio a Montecarlo avrà ufficialmente inizio. Liam, Wyatt, Eric e Steffy saranno a bordo del jet della Spencer Pubblications diretti verso il Principato di Monaco. Tali ore in aereo saranno l'occasione per riaprire vecchie ferite mai completamente rimarginate. Sarà Liam ad essere protagonista di una conversazione con il patriarca Forrester al quale annuncerà la propria sofferenza nel vedere Steffy e Wyatt felici insieme. Ammetterà quindi di non avere mai smesso di amare l'ex fidanzata per un solo istante, affermando di volere lottare per riconquistarla. Tale confessione verrà ascoltata dalla stessa Steffy, che avrà la conferma di ciò che aveva sempre saputo: l'amore per Liam nei suoi confronti non smetterà mai, si potrà dire la stessa cosa anche da parte sua, nonostante il legame con Wyatt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: ERIC LASCIA QUINN - La decisione di Eric di partire per l'Europa insieme alla nipote, potrebbe avere delle importanti conseguenze anche nella sua relazione clandestina con Quinn. Nell'episodio di Beautiful di domani, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 circa, Eric si renderà conto che la gioielliera non potrà mai essere accettata dai suoi familiari e soprattutto da Steffy, che tanto ha sofferto a causa di quanto accaduto a Topanga con Liam. Per questo, il patriarca Forrester deciderà di non lasciare più spazio ai propri dubbi, mettendo definitivamente fine alla sua relazione con la Fuller. Considerando l'impossibilità di parlare a quattrocchi con l'amante, lo stilista deciderà di inviarle un sms attraverso il quale la informerà che non dovranno vedersi mai più e che la loro storia d'amore non avrà futuro. Ma come prenderà la perfida Quinn tale indiscutibile richiesta? Sappiamo bene che la dark lady non è molto brava ad ascoltare i consigli...

br/>© Riproduzione Riservata.