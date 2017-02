BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: rinasce la Spectra Fashions, Thomas farà parte del gruppo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL CLAN SPECTRA FONDA UNA NUOVA CASA DI MODA! - La notizia dell'entrata in scena del clan Spectra nelle puntate americane di Beautiful sta scatenando la curiosità e l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo. C'era proprio bisogno di nuovi personaggi che potessero portare un po' di movimento e allegria alle trame considerate troppo noiose e per lo più limitate al triangolo Steffy, Wyatt, Liam e ai problemi interni alla Forrester Creations. Finalmente i rumors degli ultimi tempi si trasformeranno in realtà con l'arrivo di una nuova casa di moda, che avrà molto in comune con la Spectra Fashions che avevamo tanto amato in passato. Sally Jr e la madre Shirley (sorella di Sally) cercheranno infatti di ricreare l'azienda di famiglia che verrà loro ceduta da C.J Garrison, il figlio di Sally che entrerà brevemente in scena per stringere un accordo con le parenti. Avranno, però, solo sei mesi di tempo per creare un'azienda florida e vincente, prima che Bill Spencer acquisti lo storico caseggiato in cui la famiglia aveva lavorato in passato. Raggiungeranno questo obiettivo? E se fosse proprio Thomas a dare loro una mano?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: ERIC VOLA A MONTECARLO MA... - La decisione di Eric verrà definitivamente presa nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio. Il patriarca Forrester accetterà di accompagnare Steffy, Liam e Wyatt a Montecarlo in occasione del summit della Spencer Pubblications. In questo modo potrà presentare a tutti i clienti ed esperti del settore la sua carica di Amministratore Delegato e sperare che l'attenzione mediatica non si rivolga verso Douglas. Non mancherà, infatti, il timore che la notizia della paternità del bambino diventi di dominio pubblico, con le inevitabili conseguenze nella vita di tutta la famiglia Forrester. Ma non tutti saranno felici di questo viaggio in Europa: appresa la notizia della partenza dell'amante, Quinn non avrà nessuna intenzione di stare lontana da lui, perdendo un 'bocconcino' così ricco e potente. Per questo valuterà la possibilità di acquistare il primo biglietto d'aereo per Montecarlo, raggiungendolo senza preavviso...

© Riproduzione Riservata.