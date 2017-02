BILLY LYNN - UN GIORNO DA EROE/ Il film in uscita al cinema con Joe Alwyn e Kristen Stewart, diretto da Ang Lee (oggi, 2 febbraio 2017)

BILLY LYNN - UN GIORNO DA EROE, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Billy Lynn - Un giorno da eroe è il film in uscita al cinema oggi, giovedì 2 febbraio 2017. La pellicola di genere drammatico - guerra, è in uscita nelle migliori sale cinematografiche italiane, il suo titolo originale è Lynn’s Long Halftime Walk. Una pellicola nata da una coproduzione britannica - cinese e statunitense, grazie agli investimenti da parte di diverse case cinematografiche come la TriStar Pictures, la Bona Film Group e la Dune Films mentre la distribuzione nei botteghini italiani viene curata dalla Warner Bros. Il film ha una durata di 113 minuti ed è stato diretto dal regista Ang Lee, è stato montato da Tim Squyres, la fotografia è stata curata da John Toll, le musiche sono state composte da Jeff Danna e Mychael Danna mentre nel cast sono presenti Joe Alwyn, Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Vin Diesel, Steve Martin e Tim Blake Nelson. Il film è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso 14 ottobre nel corso della manifestazione del New York Film Festival. Il soggetto è stato tratto dal romanzo È il tuo giorno, Billy Lynn scritto da Ben Fountain ed è stato adattato alla versione cinematografica da Jean Christophe Castelli. Da segnalare che il principale protagonista sia l’esordiente attore Joe Alwyn scelto dal celebre regista taiwanese Ang Lee. Il cineasta asiatico in carriera ha firmato diversi capolavori tra cui ricordiamo Il banchetto di nozze, Tempesta di ghiaccio, Hulk, I segreti di Brokeback Mountain e Motel Woodstock. Ma prima di accomodarci sulle poltrone rosse, scopriamo la trama del film nel dettaglio.

BILLY LYNN - UN GIORNO DA EROE, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un soldato americano Billy Lynn (Joe Alwyn) di diciannove anni che sta partecipando alla guerra in Iraq insieme agli altri commilitoni del reparto Bravo e nonostante Billy sia un soldato semplice e non abbia molta esperienza, si ritrova insieme ai suoi compagni a compiere una valorosa ed eroica azione di guerra. Proprio nel momento in cui Billy e gli altri soldati si trovano a dover compiere questa estenuante battaglia, le telecamere del telegiornale immortalano la scena che trasforma tutta la squadra Bravo in un insieme di eroi nazionale. Il clamore per le loro gesta valorose fa sì che venga deciso come premio di farli ritornare in patria per un periodo di circa due settimane. Questo ritorno in America viene definito come Victory Tour, ed ossia Billy e gli altri commilitoni dovranno rilasciare interviste tv, una serie di comizi pubblici e anche la visita alla Casa Bianca. Quando quindi tutti i soldati arrivano negli Stati Uniti inizia la loro nuova vita ed, all’interno del film, iniziano tutta una serie di flashback che raccontano ciò che è accaduto realmente alla squadra Bravo e che riesce a mostrare come infatti le percezioni di chi è americano e non si è mai recato sul fronte di guerra siano completamente diverse da chi invece la guerra l’ha vissuta realmente e quotidianamente. Il momento di maggiore impatto e pathos lo si ha quando i soldati vengono invitati come ospiti d’onore nel Giorno del Ringraziamento in una sorta di spettacolo scenografico che si tiene nella tradizionale partita di football.

