BELEN RODRIGUEZ, STEFANO DE MARTINO FURIOSO PER SANTIAGO? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez adora suo figlio Santiago, ma a volte forse esagera con il suo comportamento libero e senza regole. Ultimamente è andata in scooter con il figlio senza casco, cosa che ha sollevato un mare di critiche da parte di moltissime persone che l'hanno considerata irresponsabile e leggera. Dopo tutte queste critiche, Belen Rodriguez ha deciso di portare suo figlio Santiago a prendere le misure per farsi un casco, facendo così contente tutte le persone che l'avevano precedentemente criticata. Non ha fatto i conti però con Stefano De Martino, che forse non la prenderà benissimo che la sua ex moglie abbia portato Santiago in motorino senza casco! Stefano è molto apprensivo e tiene parecchio al figlio, ed è probabile che abbia intenzione di dire qualcosa a Belen riguardo quest'uscita con lui. Litigheranno ancora? I due non sembrano stare in buoni rapporti, e forse questa sarà un'occasione in più per litigare.

BELEN RODRIGUEZ: ECCO COSA HA FATTO INNAMORARE IANNONE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez è adesso fidanzata con Andrea Iannone, e i due sono davvero molto innamorati l'uno dell'altra. Il pilota di Moto Gp, che adesso si trova con la fidanzata e il figlio in Malesia, ha raccontato al Corriere della sera come mai si è innamorato della showgirl argentina e cos'è che l'ha portato a non avere occhi che per lei. "C’è una trasparenza incredibile fra di noi. Ci siamo guardati negli occhi e detti tante cose, belle e brutte. C’è un confronto costante. Intelligenza e personalità sono le cose migliori di lei, che non puoi vedere da una foto. Belen è una persona di grandi valori. A farlo innamorare di Belen, la sua pasta al pomodoro, che dice sappia fare molto bene. "La mia vita in generale è più tranquilla di quello che la gente pensa. Mi alleno tanto, certe sere posso anche uscire a cena, vado in giro con la fidanzata, ma tante altre sere sto in casa con gli amici, o magari guardiamo un film. Faccio più o meno la vita che ho sempre fatto", ha detto Iannone al Corriere della Sera.

