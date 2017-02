CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news, Gabriele e Valentina sempre più uniti: parla Cristiano Caccamo (Oggi, 2 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: AMORE A GONFIE VELE TRA GABRIELE E VALENTINA, PARLA CRISTIANO CACCAMO - La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda domenica 5 febbraio. Nel nuovo appuntamento con la fiction di Raiuno, vedremo Nico e Monica alle prese con il caso spinoso di Asia, una ragazza che ha perso la memoria e che farà riavvicinare nuovamente la dottoressa e l’affascinante avvocato. Andrà sempre meglio, invece, la storia d’amore tra Valentina e Gabriele. La coppia è già entrata nel cuore del pubblico che ha già eletto Cristiano Caccamo, l’attore che presta il volto al bel dottore, il nuovo beniamino. Ai microfoni del portare “Restoalsud”, Cristiano Caccamo ha raccontato di aver fatto un semplice provino per il ruolo di Gabriele. Dopo i casting, prima di conquistare il ruolo, Cristiano Caccamo ha dovuto sostenere anche un provino con il regista a cui ha dato prova di potersi calare perfettamente nei panni di un chirurgo nonostante la giovane età. “Gabriele Mattei è un giovane medico prodigio, diciamo così, dai sentimenti puri. Lo definirei di vecchio stampo, infatti si dimostrerà sincero nei confronti di tutti i personaggi”, spiega Cristiano Caccamo parlando del suo personaggio. L’attore ha poi spiegato di aver studiato molto per rendere credibile il suo Gabriele Mattei: “Ho cercato una compostezza, non ricalcare lo stereotipo del medico ma perché me lo suggeriva il personaggio, nel suo modo così educato di porsi in tutte le situazioni”, ha aggiunto ancora. Davvero una grande occasione, dunque, per Cristiano Caccamo che, seppur giovanissimo, ha lavorato in altre fiction importanti come “Questo è il mio paese”, “Il Paradiso delle signore”, e “Matrimoni e altre follie”.

© Riproduzione Riservata.