Cristina Nicolini / L'aiuterà la sua passione per le ricette fusion? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

CRISTINA NICOLINI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Quest'ultima puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 26 Gennaio, ha visto una Cristina Nicolini dimostrare le sue capacità in cucina, nella preparazione dei dolci e anche in brigata, con uno spirito collaborativo e un cipiglio forte e determinato. Nella Mistery Box, i concorrenti hanno il compito di realizzare una ricetta creativa utilizzando elementi come le ostriche, il riccio di mare, il sedano rapa, i fichi, gli agretti, l'alga salicornia, il parmigiano reggiano e le noci di Macadamia, senza l'ausilio del braccio meccanico, ovvero del frullatore ad immersione: il compito è quello di preparare un piatto senza creme o salse di accompagnamento troppo liquide, e presentare il cibo nella sua consistenza originaria, interessante e accattivante. La migliore di questa prova risulta essere la romagnola Giulia, ma Cristina mostra il suo asso nella manica durante l'Invention, che ospita l'illustre pasticcere Iginio Massari, chiamato ironicamente dal popolo di internet 'Massacri' per l'estrema rigidità dell'approccio con gli allievi e la precisione che esige nella preparazione dei dolci, tra dosi, equilibrio, gusto e decorazioni finali. Cristina riesce a realizzare la migliore piramide di ben 50 bignè e presentare al celebre chef e ai quattro giudici dei profiterole dal gusto bilanciato, golosi e ben decorati, ripieni di crema al limone e cosparsi di un'invitante ganache di cioccolato: grazie a questa performance, la concorrente sarà la caposquadra della sua brigata blu in esterna, dove gli aspiranti chef cucineranno per un'associazione di persone non vedenti, con sede a Milano. La cena dovrà esprimere ai commensali diverse sensazioni tra cui la freschezza dell'aperitivo, l'armonia del primo, i contrasti del gusto del secondo piatto e l'esplosione dei sapori nel dolce. Cristina ha un compito molto importante, deve scegliere i componenti del suo team e fare la spesa completamente al buio, sfruttando al meglio gli altri sensi del tatto, dell'olfatto e del gusto, e anche dell'udito: Cristina deve superare la difficile prova di trovare degli ingredienti giusti per suscitare le sensazioni di armonia nel primo piatto e di esplosione di sapore nel dessert. Nonostante dei piatti ben realizzati, composti da tortelli farciti con calamari e un tortino al cioccolato, la squadra blu perde e Cristina deve affrontare la Pressure, una sorta di staffetta a tempo in trio, con i colleghi Roberto e Giulia: il formato di pasta fresca ripiena realizzato risulta ben tirato e ben chiuso, dal gusto saporito. Inoltre, i ragazzi hanno lavorato molto bene insieme, collaborando in sintonia: Cristina e i suoi compagni sono salvi e possono salire in brigata.

CRISTINA NICOLINI, IL SUCCESSO DEL SUO DOLCE- Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6, la concorrente Cristina ha dimostrato di saperci fare con i dolci, una delle prove del programma più difficili che provoca sempre delle stragi: il suo profiterole è piaciuto talmente tanto che chef Antonino Cannavacciuolo ne ha mangiato ben tre cucchiaiate colme, dimostrando di gustare e apprezzare appieno il bignè. Una grande soddisfazione per la concorrente di San Marino, che finalmente è uscita fuori con un piatto opulento, goloso, lontano forse dai piatti più sobri e delicati che lei stessa ha sempre presentato: un'interessante rivelazione, Cristina, una concorrente che si sta facendo conoscere per tante sfaccettature del suo carattere, anche in brigata, dove ha messo da parte la timidezza e preso il comando.

CRISTINA NICOLINI, COME SE LA CAVERA' QUESTA SERA?- In questa puntata, la concorrente Cristina si troverà di fronte lo chef giapponese Masaharu Morimoto, e dovrà dimostrare di sapersi districare anche con sapori lontani dalla nostra cucina italiana: non ci saranno difficoltà per la aspirante chef, che ama inventare ricette fusion, utilizzare la cottura al vapore e condire il pesce con spezie invitanti e profumate.

