DANIELE CUI / Energia e determinazione non gli mancano, seguirà il consiglio di Bruno Barbieri? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

DANIELE CUI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 26 Gennaio, il concorrente sardo Daniele Cui deve per prima cosa affrontare una particolare Mistery Box in cui non può assolutamente utilizzare uno degli elettrodomestici più celebri in cucina, il frullatore ad immersione: niente salse, condimenti, creme o 'pappette', per il casalingo Daniele, abituato a sminuzzare il cibo per i suoi bambini piccoli. Gli ingredienti a disposizione sono ostriche, riccio di mare, alga salicornia, ceci, noci di Macadamia, fichi, agretti, e formaggio parmigiano reggiano, un insieme di elementi dove spiccano prodotti di mare a cui il concorrente sardo dovrebbe essere avvezzo: nonostante questo, Daniele non riesce ad eccellere ed entrare nella rosa dei tre piatti migliori. Nell'Invention, l'ospite d'eccezione Iginio Massari, esige una prova di pasticceria molto difficile, che consiste nel preparare una piramide di profiterole perfetta, di ben cinquanta bignè da farcire con crema Chantilly e cioccolato: nonostante Daniele non presenti un piatto perfetto, riesce a salvarsi ancora una volta e partecipare direttamente alla missione in esterna, a Milano, in un'importante associazioni per persone non vedenti. Scelto da Cristina, capitana della squadra blu, Daniele deve preparare assieme alla sua brigata, un primo piatto che faccia scaturire agli speciali commensali una sensazione di armonia, e un dolce che sia un'esplosione di gusto in bocca: nonostante i tortelli farciti di pesce e il dessert al cioccolato realizzati con collaborazione e maestria, la squadra blu perde e tutti i suoi componenti devono affrontare la tanto agognata Pressure. Qui accadono le prime difficoltà per il concorrente: penalizzato per alcuni suoi errori, il trio composto da Daniele, Loredana e Maria deve cucinare più volte, fino a dover presentare un piatto di maltagliati con sugo di verdure. Con questa ricetta di pasta fatta a mano, Daniele si salva per il rotto della cuffia, e riesce a salire finalmente in balconata dopo una giornata molto sfortunata.

DANIELE CUI, LA DETERMINAZIONE E' IL SUO PUNTO DI FORZA - Nell'ultima puntata, Daniele Cui ha dovuto affrontare molteplici difficoltà, che ha sempre superato con la sua consueta determinazione, tipica della gente sarda: giudice Bruno Barbieri, gli consiglia di mantenere sempre il sorriso, con cui può cucinare meglio anche quando la sorte sembra avversa. È proprio questo uno dei pregi di Daniele, la solarità della sua terra, la capacità di rialzarsi con estrema umiltà. Spinto dalla voglia di rilanciarsi a livello lavorativo, il concorrente ha tutta l'energia e determinazione per farcela, deve solamente ancora presentare il suo piatto migliore e far scattare quella molla che lo condurrà ad una maggiore consapevolezza delle sue capacità.

DANIELE CUI, COSA ACCADRA' QUESTA SERA? - In questa puntata di Masterchef Italia 6, che andrà in onda giovedì 2 febbraio, Daniele dovrà cucinare guidato dal celebre maestro giapponese Masaharu Morimoto, rinomato in tutto il mondo per le sue rappresentazioni di piatti artistici e per la preparazione del sushi: i quattro giudici guarderanno i concorrenti dalla balconata, e Daniele, come i suoi colleghi aspiranti chef, dovrà affidarsi alle proprie capacità di adattamento, ascolto e al proprio intuito, oltre all'amore per il cibo e le materie prime. Buona fortuna!

