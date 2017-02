DIMITRI IANNONE & MARICA FERRARELLI, LO "SCIUPAFEMMINE" CON L'ALUNNA DE IL COLLEGIO A ITALIA DI MICHELE SANTORO? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Dimitri Iannone e Marica Ferrarelli parteciperanno alla nuova puntata di Italia? Il programma di Michele Santoro ospite alcuni dei ragazzi che hanno partecipato a Il Collegio per parlare della generazione dei "Babyricchi", quindi è facile ipotizzare la loro presenza: il 17enne è stato, infatti, il leader indiscusso del docs-reality di Raidue. Indicato dai fan come il personaggio numero uno de Il Collegio, Dimitri ha appassionato le sue fan. Ora continua a studiare a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove vive, ma continua a far coppia fissa con Marika Ferrarelli: la loro storia d'amore è stata confermata dai teneri baci che hanno pubblicato negli ultimi giorni sui social network. Cresce, dunque, l'attesa tra i fan di Dimitri Iannone e Marica Ferrarelli, che potrebbero rivedere i loro beniamini stasera in televisione: alle 21.10 è in programma Italia, il programma ideato e condotto da Michele Santoro, su Raidue.

DIMITRI IANNONE & MARICA FERRARELLI, LO "SCIUPAFEMMINE" CON L'ALUNNA DE IL COLLEGIO A ITALIA DI MICHELE SANTORO? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - In attesa di scoprire se Dimitri Iannone e Marika Ferrarelli parteciperanno a Italia su Raidue, in rete si continua a parlare della loro storia. I due alunni più amati de Il Collegio starebbero insieme: lui è "lo sciupa femmine", come lo definisce il padre adottivo, mentre la ragazza si autodescrive come una "competitiva, che ama stare al centro dell'attenzione". Negli ultimi tempi stanno pubblicando sui social network parecchi scatti nei quali appaiono insieme in atteggiamenti confidenziali e allora i fan non possono che impazzire di gioia all'idea che possano stare insieme. Recentemente Marika ha anche pubblicato un selfie nel quale stringe Dimitri: "Ci rivedremo" ha scritto nella didascalia con una faccina che sorride e un cuoricino. Affettuosi l'uno con l'altro, Dimitri Iannone e Marika Ferrarelli tendono, però, ad essere riservati sulla loro vita sentimentale. Di sicuro c'è del tenero fra di loro.

© Riproduzione Riservata.