DAYANE MELLO/ Isola dei Famosi 2017, ma davvero la sopporta solo la Caldonazzo?

Dayane Mello in nomination a L'Isola dei Famosi 2017, ma davvero la sopporta solo la Caldonazzo? (Oggi, 2 febbraio) - E' raro andando a guardare la storia dei tantissimi reality show andati in onda dal 2000, con la prima edizione del Grande Fratello, ad oggi trovare una situazione simile a quella che sta vivendo Dayane Mello a L'Isola dei Famosi 2017. La splendida modella brasiliana infatti è stata nominata quasi da tutti i suoi colleghi con Nathalie Caldonazzo che è stata l'unica a prendere le sue parti sottolineando più volte che Dayane Mello è una ragazza davvero molto altruista. Non è stata ovviamente l'unica a non votare la modella, ma quando arrivavano i pesanti attacchi di non fare nulla nei suoi confronti era la Caldonazzo l'unica a prendere le parti di Dayane Mello. Questo potrebbe essere anche controproducente per la nota attrice teatrale che di fronte a questa scelta di schieramento potrebbe portare su di sè le antipatie suscitate da Dayane.

Dayane Mello in nomination a L'Isola dei Famosi 2017, si salverà per via di Samantha De Grenet? (Oggi, 2 febbraio) - L'Isola dei Famosi 2017 ha preso il via sotto il peggiore degli auspici tra acqua e vento tanto da dover rimandare la prima puntata e anche lo scontro al vertice tra Dayane Mello e Samantha De Grenet. La bella modella è finita al "rogo" o quasi condannata proprio dalla sua rivale che, ironia della sorte, si scontrerà con lei al televoto di lunedì prossimo. Sembra proprio che Dayane Mello non sia spacciata come tutti credono visto che la giovane moella è andata allo scontro con una delle concorrenti più critiche sin dalla prima finta puntata. Samantha ha chiesto pasti caldi, asciugamani proprio come nel migliore dei resort e questo ha attirato su di sè molte critiche a differenza della sua rivale che non solo è stata zitta ma si è data da fare nella prova antrpologica facendo felice il pubblico maschile con le sue uscite di seno. Cosa ne sarà della modella? La vedremo tornare a casa dalla sua bambina oppure riuscirà a conquistare un posto sull'isola?

