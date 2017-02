EMMA / L’etologa aiuterà Francesco a sgominare la setta? (Un passo dal cielo 4, 2 febbraio 2017)

EMMA, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - Emma dubita della buona fede di Francesco sull'aggressione a una ragazza, ma capite le vere intenzioni di Kroess, decide di aiutarlo a sgominare la setta. E' notte fonda a San Candido quando Emma assiste a una strana scena in un parcheggio. Francesco, il capo della forestale, sta litigando con una ragazza e prova a farla ragionare ma lei sembra più che altro spaventata. Il giorno dopo l'etologa scopre da Roccia che il forestale è accusato dell'aggressione della giovane e la ragazza ripensa alla scena vista la notte precedente. Nonostante creda in Francesco, inizia a nutrire dei dubbi sulla sua obiettività nei confronti della setta di Kroess. I suoi dubbi trovano conferma nei sospetti della polizia ma anche in una rivelazione che la lascia senza parole. Mentre sta accudendo un cucciolo di lupo vicino al maneggio del commissariato vede una donna della setta uscire dalla stazione di polizia. Emma ha già visto quella donna ma non sa chi sia. Roccia dice che è Livia, la moglie di Francesco e così Emma scopre che l'uomo è sposato, cosa che fino a quel momento ignorava. La ragazza però vuole sapere la verità da Francesco e quando la situazione sembra risolversi per il meglio, gli chiede un confronto. Francesco trova in Emma un'amica con cui confidarsi e le racconta del suo passato, della morte del figlio e del fatto che la moglie è scomparsa da due anni e che solo recentemente l'ha ritrovata a San Candido nella setta di Kroess. La ragazza presa da uno slancio lo bacia ma poi, troppo imbarazzata, fugge via.

Il ritrovamento del cucciolo di lupo attira l'attenzione di Kroess, che si presenta a Emma con una interessante proposta di finanziamento per le sue attività di ricerca. Emma è entusiasta perché si tratta di una grossa cifra ma Francesco si arrabbia perché crede che il maestro voglia prenderla di mira per ferirla. La ragazza fa di testa sua e va a visitare la comunità tra i monti. Il maestro le offre venticinquemila euro per le sue ricerche e le chiede di iniziare a frequentare la comunità per dare lezioni ai bambini. L'etologa si sente male, un capogiro ma finge di stare bene per non rivelare le sue reali condizioni di salute. Qualche giorno dopo Emma torna alla setta e tra alcune donne riconosce Livia e le si avvicina. L'etologa si presenta come un'amica del marito e Livia non sembra per nulla turbata, con fare molto amichevole le mostra la struttura e la porta nella sala del parto, dove un'adepta sta partorendo. La scena è molto emozionante ma quando il bambino viene portato via alla madre, Emma resta sconcertata. Si vede chiaramente che la donna sta soffrendo ma Livia le spiega che si tratta di una delle regole della comunità, i bambini sono figli di tutti. A fine puntata Emma va da Francesco e gli dice che ha rifiutato i soldi di Kroess, la ragazza ha visto con i suoi occhi che l'ambiente della setta è malato e la gente è plagiata, vuole aiutarlo a mandare Kroess in carcere.

EMMA, COSA ACCADRA' TRA L'ETOLOGA E FRANCESCO? (UN PASSO DAL CIELO 4, 2 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata, che va in onda questa sera, giovedì 2 febbraio, Emma potrebbe aiutare Francesco a sgominare la setta ma questo la metterebbe anche in una situazione pericolosa, aggravata dal fatto che le sue condizioni di salute sono critiche. Nel frattempo però il suo interesse per Francesco diventa sempre più forte.

