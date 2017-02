EVA FERNANDEZ / Rocio Munoz Morales: nuove turbolenze con Vincenzo? (Un passo dal cielo 4, puntata 2 febbraio 2017)

EVA FERNANDEZ, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES: UN PERICOLOSO FRAINTENDIMENTO (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017) – In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata in onda questa sera della fiction Un passo dal cielo 4, ricordiamo cosa ha fatto nella passata settimana Rocio Munoz Morales ed ossia il personaggio interpretato da Rocio Munoz Morales. Il finto fidanzamento con Fedez fa bene al lavoro di Eva, che diventa protagonista del videoclip del cantante. I due, dopo lunghe prove insieme, decidono di prendersi una pausa e il rapper ne approfitta per chiedere alla ragazza perché abbia scelto di vivere in un posto così tranquillo come San Candido. Eva è sicura della sua decisione e dice di amare Vincenzo, senza saperlo però il fidanzato ha visto la scena e fraintendendo le sue parole va via dal set. Il lavoro tiene Eva sempre più lontana da fidanzato e i due riescono a stento a sentirsi a telefono ma in loro aiuto arriva Cristina. La sorella di Huber mette a punto un piano per far passare una serata romantica ai due piccioncini mentre lei proverà a conquistare Fedez. Il piano di seduzione da parte di Cristina fallisce miseramente e Fedez si spaventa, pensando che la ragazza sia una stalker, così chiama Eva. L'ex modella in quel momento è a cena con Vincenzo e purtroppo deve interrompere il loro momento perché deve correre al B&B. Cristina però prima di sparire ha portato via un ricordino e da a Vincenzo il cellulare del rapper. Il giorno dopo in commissariato Eva accompagna il cantante da Vincenzo per denunciare Cristina e il furto del cellulare: pare che Cristina abbia iniziato a mandare messaggi a gente famosa. Vincenzo però sa anche che il rapper ha invitato Eva nella sua villa di Miami ma non può dirlo per non essere scoperto. Alla fine Eva capisce il malinteso e Vincenzo confessa di essere geloso ma la fidanzata ancora una volta gli ripete di essere felice e di amare solo lui.

EVA FERNANDEZ, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES: L’ARRIVO DELLA SUOCERA (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017) – La tranquillità del B&B è sconvolta dall'arrivo della signora Nappi: la mamma di Vincenzo è arrivata a San Candido per vederci chiaro sulla storia che ha letto sui giornali. La donna diventa un’arpia nei confronti di Eva, che viene criticata su tutto, dalla cucina alle pulizie di casa. La signora Nappi non fa altro che paragonare Eva a Silvia, l'ex di Vincenzo ma la ragazza prova a essere paziente. Un giorno mentre Eva e Fedez sono in giardino a prendere il sole e si fanno dei selfie, la signora va in camera della ragazza e inizia a frugare nei suoi cassetti. Eva la coglie sul fatto e va su tutte le furie, le due donne litigano e la mamma di Vincenzo va via. Durante una delicata operazione di polizia Vincenzo rischia di annegare in un canale e solo l'intervento di Francesco lo salva. Il commissario viene trasportato d'urgenza in ospedale ma non rischia la vita. Al suo capezzale accorrono tutti, comprese Eva e la signora Nappi. L'ex modella piange disperata perché ha temuto di perderlo, le sue lacrime però sortiscono un effetto insperato nella madre di Vincenzo. La signora le chiede scusa per il suo comportamento e dice di averla giudicata male, ora sa che lei ama veramente il figlio e può tornare a Napoli tranquilla. Nel finale Eva è al capezzale di Vincenzo e tra i due sembra tornato il sereno, però c'è una grossa novità: la ragazza ha ricevuto una proposta di lavoro molto importante da Fedez, sarà la protagonista del suo primo film da regista. Eva non ha dubbi sul suo amore per Vincenzo e continua a rassicurarlo sui suoi sentimenti, purtroppo le sue parole non bastano al commissario, sempre più insicuro.

