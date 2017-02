FABRIZIO CORONA/ News, Silvia Provvedi provoca sui social (Oggi, 2 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI SENSUALE SUI SOCIAL – Fabrizio Corona attende con ansia di conoscere il proprio destino. Dopo il rinvio della prima udienza del processo a suo carico, il nervosismo dell’ex re dei paparazzi aumenta sempre di più. Dietro le sbarre ormai da quasi cinque mesi, Fabrizio Corona comincia a sentire il peso dalla situazione. Come ha più volte ribadito dopo aver trascorso diversi anni nel carcere di massima sicurezza di Opera, la vita dietro le sbarre mette in serio pericolo la sua stabilità fisica e mentale. A cercare di aiutarlo in questo difficile momento sono tutte le persone che vogliono bene a Fabrizio e non al personaggio Corona. Oltre alla madre Gabriella, sempre in prima linea per aiutarlo, anche la giovane fidanzata Silvia Provvedi si sta facendo in quattro per non lasciarlo solo. Per dimostrargli di essere al suo fianco, nonostante la situazione difficile, la brunette de Le Donatella ha anche chiesto e ottenuto il foglio di convivenza con il quale è stata riconosciuta come la compagna ufficiale di Corona. Silvia Provvedi, però, oltre ad occuparsi del caso giudiziario del compagno non rinuncia alla propria vita. Insieme alla sorella Giulia continua a lavorare e ad allenarsi duramente mostrando i risultati dei sacrifici sui social. Su Instagram, infatti, Silvia ha pubblicato uno scatto molto sensuale che ha scatenato l’entusiasmo dei fans ma anche l’ironia di qualcuno che ha ricordato a Corona cosa si sta perdendo. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.