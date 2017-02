FEAR THE WALKING DEAD 2 / Anticipazioni puntata 2 febbraio 2017: Madison ha ragione ad aver paura di Chris?

FEAR THE WALKING DEAD 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, Paramount Channel trasmetterà un nuovo episodio di Fear the Walking Dead 2, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il sesto, dal titolo "Salmo 42". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Daniel (Ruben Blades) si occupa di curare Reed (Jesse McCartney) in modo che sia in forze per lo scambio, mentre il ragazzo continua ad affermare che Connor (Mark Kelly) li ucciderà tutti. Daniel intuisce che potrebbe essere utile a riavere Travis (Cliff Curtis) indietro, visto che Reed è il fratello del criminale. Nel frattempo, Connor offre il pranzo ad Alicia (Alycia Debnam-Carey) e dimostra di trattarla al meglio, ma Vida (Veronica Diaz-Carranza) non smette di ricordarle che è lei a comandare. Non appena la donna si allontana, Alicia sale fino al tetto e scopre che si trovano in un porto. Poco dopo, Jake la informa che per rimanere nella loro comunità dovrà contribuire alla sopravvivenza del gruppo, individuando con il radar le navi disperse, in modo che il ragazzo e gli altri mettano in atto la solita truffa, alla ricerca di viveri e provviste. Nel frattempo, Luis (Arturo del Puerto) dimostra di essere in contrasto con la decisione di Madison (Kim Dickens) di effettuare lo scambio, credendo che sia meglio fuggire il più lontano possibile. Strand (Colman Domingo) invece decide di concenderle alcune ore di tempo per recuperare Alicia e Travis, prima che procedano verso il Messico. Rinchiuso nella cella, Travis scopre che Alex (Michelle Ang) fa parte del gruppo. La ragazza lo ritiene responsabile di quanto è accaduto in precedenza, dato che è stato lui a tagliare la corda. Madison decide di coinvolgere solo gli adulti nella missione di recupero, incontrando il parere di Daniel, che invece crede che i ragazzi siano ormai cresciuti e debbano compiere la loro parte. Osservando l'orizzonte con il radar, Alicia scopre che la famiglia si sta avvicinando al porto per salvarla, ma Jack cerca di metterla in guardia su Reed, perché lo itiene pericoloso, ma allo stesso tempo decide di aiutarla. Intanto, Chris (Loreenzo James Henrie) continua ad andare avanti e indietro lungo il corridoio delle cabine, mentre Reed non fa altro che parlare a sproposito. Non appena rimane da solo, preso da una rabbia incontrollata, Chris entra nella stanza e gli spara in fronte. Nick (Frank Dillane) accorre sul posto poco dopo e trova il fratello sconvolto, convinto di aver fatto ciò che avrebbe dovuto fare fin dall'inizio, non appena i pirati si sono avvicinati all'Abigail. Non appena Alicia riesce a raggiungere il padre, lo informa di aver organizzato un piano per fuggire quella notte stessa. Non appena Madison scopre ciò che ha fatto Chris, il ragazzo le riferisce di aver ucciso Reed per impedire che si trasformasse. Daniel tuttavia nota alcuni particolari che gli fanno intuire come le cose siano andate in modo diverso. Madison decide di sfruttare comunque il corpo del ragazzo, cercando di ripulirlo perché Connor non capisca che è già morto. Non appena sul pontile, Jack cerca di convincere ancora Alicia a rimanere ccon lui nella comunità, ma la ragazza raggiunge la madre che l'attende sul gommone poco distante.

FEAR THE WALKING DEAD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "SALMO 42" - Chris inizia a non fidarsi del resto del gruppo quando scopre che il suo segreto è sulla bocca di tutti. Di contro, Madison inizia a temere che possa fare qualcosa di male alla famiglia e decide di non perdere d'occhio Alicia, imponendo a Travis di sorvegliare il ragazzo. Quella notte, Chris entra tuttavia nella stanza della matrigna per prendere un coltello, facendo aumentare i sospetti della donna. Nel frattempo, Luis cerca un punto d'incontro con alcuni militari che dovrebbero aiutarli a raggiungere il Messico, ma viene ucciso. Il gruppo è quindi costretto a trovare un rifugio, dove Madison viene attaccata da uno zombie. Chris si limita ad osservare la scena, ma la donna viene fortunatamente salvata da Ofelia, che nota lo sguardo del ragazzo.

