FRANCESCA MICHIELIN E MAX GAZZÈ, FAN CARAOKE: I DUE CANTANTI PROTAGONISTI DELL’ULTIMA PUNTATA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Francesca Michielin e Max Gazzè: sono questi i due nomi annunciati per l’ultima puntata di Fan Caraoke che prenderà il via stasera - giovedì 2 febbraio 2017 - a partite dalle 23.45 sul piccolo schermo di Rai 1. Il programma guidato da Giampaolo Morelli e Giulia Valentina torna in scena insieme all’ex vincitrice della quinta edizione di X Factor, che si è costruita una carriera di tutto rispetto. Lo scorso febbraio Francesca Michielin ha emozionato sul palco della 66esima edizione del Festival di Sanremo, riuscendo ad ottenere il secondo posto in gara. In seguito, dopo la rinuncia dei vincitori, ha preso parte all’Eurovision Song Contest 2016. Lo scorso settembre ha invece rilasciato il singolo Almeno Tu, protagonista nella pellicola Piuma. Un ultimi anno davvero ricchissimo, che Francesca Michielin avrà occasione di ripercorrere e raccontare in macchina con Morelli, tra battute, testi bambini e melodie storpiate. Dopo di lei, arriverà anche Max Gazzè, tornato sulle scene musicali con il suo undicesimo album in studio - Maximilian - nel 2015. Anche l’artista romano avrà occasione di confrontarsi con Morelli, regalando emozioni al pubblico a casa e ai super fan che invece saranno seduti sull’auto guidata da Giulia Valentina. Come sempre a Fan Caraoke, chi dimostrerà di conoscere meglio il proprio beniamino, avrà occasione di conoscerlo più da vicino.

© Riproduzione Riservata.