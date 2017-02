Francesco Neri, Daniele Liotti / Prosciolto da una infamante accusa (Un passo dal cielo 4, puntata 2 febbraio 2017)

FRANCESCO NERI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA DANIELE LIOTTI: UNA INFAMANTE ACCUSA (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017) – Nella prima serata televisiva di Rai 1 va in onda un nuovo doppio appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 4. In attesa di gustarne le nuove vicende ricordiamo quanto successo la scorsa settimana ed in particolare cosa fatto da Francesco Neri, il personaggio interpretato da Daniele Liotti. Francesco sta inseguendo una ragazza a tarda sera in un parcheggio: il forestale sta cercando di convincere Ada, un'adepta della setta a denunciare il maestro ma la giovane sembra spaventata più dal suo tono alterato. Poche ore dopo Ada viene trasportata d'urgenza in ospedale, è stata picchiata brutalmente e quando arrivano il commissario Nappi e Francesco, entrambi sono convinti che possa trattarsi di una ritorsione di Kroess. Il maestro è convocato in caserma ma dice che chi minacciava Ada era il forestale e non lui. Purtroppo le prove sembrano a sfavore di Neri, che viene sospettato di aver aggredito la ragazza. La situazione di Francesco si fa sempre più critica quando Vincenzo, controllando i suoi precedenti, scopre che la moglie ha sporto denuncia per violenza domestica. Livia viene convocata in commissariato e racconta di uno scatto d'ira del marito avvenuto all'epoca della morte del figlio. Francesco scopre che le indagini si stanno concentrando su di lui e va su tutte le furie. Vincenzo prova a farlo ragionare ma il forestale non vuole sentire ragioni, sa che Kroess l’ha incastrato con la complicità di Ada. I filmati del parcheggio in cui è avvenuta l'aggressione sembrano avvalorare l'ipotesi che ad aggredire la ragazza sia stato proprio Francesco e quando Ada si risveglia lo accusa formalmente. Nonostante tutti non gli credano, il forestale riesce a trovare il vero aggressore di Ada, un altro adepto della setta. Kroess ha cercato di incastrarlo perché sapeva bene dove si trovavano le telecamere. Il maestro, però, con una mossa a sorpresa si presenta in commissariato con Ada e la ragazza completamente dice di aver organizzato lei la finta aggressione perché Francesco rappresentava una minaccia per la sua comunità.

FRANCESCO NERI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA DANIELE LIOTTI: A SOSTEGNO DEL SUO EX ISTRUTTORE (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017) – Qualche giorno dopo Francesco nel bosco s’imbatte in una serie di trappole per animali, poi sente le grida di un uomo che viene portato via con la forza. La vittima del rapimento è un medico di San Candido noto per fare spesso visite a domicilio ai suoi pazienti. Quello che incuriosisce il forestale è che le trappole che ha trovato sono di tipo militare e che quindi il rapitore ha esperienze nell'esercito. Il medico era da poco andato a visitare un bambino sordomuto che viveva in una roulotte in montagna con i genitori. Francesco riconosce il padre, un suo ex sergente durante il periodo di addestramento nelle forze speciali. Il medico e molti altri paesani erano stati truffati da una finanziaria ma sembra chiaro che il rapitore voglia un riscatto. La questione con Kroess non sembra per nulla chiusa e Francesco va su tutte le furie quando scopre che il maestro sta provando a circuire anche Emma, con la promessa di alcuni finanziamenti sulle sue ricerche sui lupi. La giovane etologa prima si lascia affascinare dalle sue promesse ma fa un passo indietro quando scopre il suo reale comportamento. Le intuizioni di Francesco sul suo ex insegnante si rivelano corrette e assieme a Vincenzo scopre che anche l'uomo è stato truffato dalla finanziaria. Dal quadro investigativo però emerge la complicità del medico, che consigliava ai suoi pazienti di fare investimenti ad alto rischio, ricevendo una provvigione. Il rapitore fissa la cifra e il luogo del riscatto ma si rivela più abile e scaltro della polizia e riesce a fuggire. Francesco però lo rintraccia e lo fa desistere, grazie ad un video da parte della moglie e del figlio: il sergente rilascia il medico e si costituisce.

