GABRIELE GATTI / Il concorrente riuscirà a gestire la sua ansia? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

GABRIELE GATTI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 26 Gennaio, il concorrente Gabriele Gatti ci ha fatto ridere e divertire, ed è anche riuscito a strappare un sorriso benevolo all'imperscrutabile chef Carlo Cracco. Nella Mistery Box, gli aspiranti chef devono cucinare un piatto senza poter utilizzare un elettrodomestico fondamentale in cucina, il frullatore ad immersione: gli ingredienti a disposizione sono ostriche, riccio di mare, agretti, l'alga salicornia, noci di Macadamia, fichi, parmigiano reggiano e ceci ammollati in acqua. Chef Bruno Barbieri raggiunge un Gabriele particolarmente emozionato nella sua postazione, che cerca di gestire la propria ansia, con il risultato di apparire molto comico nella sua gestualità e suscitare un sorriso beffardo nel giudice emiliano: al momento del giudizio, il concorrente riesce a raggiungere il podio dei primi tre piatti migliori, con la sua ostrica impanata: chef Carlo Cracco è soddisfatto del risultato, e lo sprona, sorridente, a credere più in se stesso. Nella Invention, Gabriele deve realizzare una piramide di profiterole sotto l'occhio severo dell'ospite della puntata, l'illustre pasticcere Iginio Massari: anche in questa prova, il concorrente riesce a salvarsi. Durante l'esterna, che avviene nella sede di un'importante associazione di persone non vedenti, a Milano, Gabriele assieme alla sua squadra blu capitanata da Cristina, ha il compito di cucinare un primo piatto e un dolce che scaturiscano le sensazioni di armonia ed esplosione di gusto: purtroppo, la brigata perde e Gabriele deve affrontare la Pressure. Uno spiraglio di sole illumina il concorrente, che all'unanimità viene salvato dalla sorte e può tirare un sospiro di sollievo e salire direttamente in balconata, evitandosi la tanto agognata prova.

GABRIELE GATTI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: L'ANSIA, IL SUO DIFETTO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Il concorrente Gabriele Gatti, di Torino, sta dimostrando sempre di più le sue abilità in cucina, prendendo spesso in mano le sorti della propria brigata come caposquadra: sta cercando anche di gestire al meglio la sua ansia, e ormai tutti lo riconoscono per la bandana sulla testa, bianca, anzi color ecru, come all'architetto piace definirla. Gabriele ha tutte le potenzialità per proseguire ancora per molto tempo nella gara di Masterchef Italia e scoprire altre carte vincenti.

GABRIELE GATTI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA SUCCEDERA' QUESTA SERA? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - In questa puntata del programma, Gabriele dovrà cimentarsi con la preparazione di piatti orientali, al cospetto di uno stravagante chef giapponese, Masaharu Morimoto, cercando di comprenderlo con il solo ausilio della gestualità. Nella prova in esterna, la classe di Masterchef si troverà in una località di lago, pronta a pulire e cucinare del delizioso pesce: ancora delle prove interessanti per il concorrente Torinese, che avrà la possibilità di mettere in pratica la sua esperienza e la sua creatività innata.

