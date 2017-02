GEMMA GALGANI / Uomini e Donne, la dama tra Giorgio e Michele ma Maria De Filippi la mette in panchina (Trono Over, oggi 2 febbraio 2017)

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE, LA DAMA TRA GIORGIO MANETTI E MICHELE – Gemma Galgani, da sette anni protagonista del trono over di Uomini e Donne, riuscirà a trovare il principe azzurro che aspetta da una vita? I fans del programma di Maria De Filippi cominciano ad avere dei dubbi sulle reali intenzioni della dama. Diventa sempre più numeroso, infatti, il partito di chi pensa che Gemma sia in realtà interessata a diventare sempre più popolare piuttosto che a trovare l’amore. Diventata da diverso tempo la protagonista indiscussa delle puntate del trono over, in quella odierna, Gemma è rimasta in panchina per la gioia di tutti i suoi detrattori. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, Maria De Filippi ha scelto di concedere spazio anche agli altri senior. Gemma, infatti, è rimasta a guardare anche se non ha perso occasione per punzecchiare Giorgio Manetti, alle prese con la conoscenza con Astrid. Una saggia decisione quella di Maria De Filippi, scrivono i fans sui social, che, di fronte agli ascolti in calo del trono over, sta cercando di ridimensionare lo spazio dedicato alla Galgani.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE, LA DAMA TRA GIORGIO MANETTI E MICHELE – Nonostante non abbia più trent’anni, Gemma Galgani continua comunque ad avere una vita sentimentale molto movimentata. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, ha ceduto al corteggiamento di Michele che, dopo averle chiesto il numero di telefono per ben sette volte, è riuscita a strapparle un appuntamento. Tra Gemma e Miche, dunque, è iniziata una conoscenza che, tuttavia, non allontana Giorgio Manetti. La dama, infatti, continua a pensare a Giorgio e nel corso delle puntate del trono over di Uomini e Donne si diverte a punzecchiarlo con delle battute. Nonostante cerchi di andare avanti e di dimenticarlo, dunque, la realtà è che nel cuore e nella mente di Gemma sembra esserci ancora Giorgio Manetti. La storia con Michele, dunque, sarà solo un fuoco di paglia?

