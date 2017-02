GIORGIO MANETTI / Uomini e Donne, Gemma Galgani lo fa ingelosire? Il cavaliere pensa ad Astrid (Trono Over, oggi 2 febbraio 2017)

GIORGIO MANETTI, UOMINI E DONNE: IL CAVALIERE IN LOVE CON ASTRID – Giorgio Manetti, pur continuando a ballare e a scrivere messaggi a Gemma Galgani, è sempre più interessato a conoscere a fondo Astrid, la dama del trono over di Uomini e Donne con cui sta uscendo. Astrid ha colpito il cavaliere non solo per la sua indiscutibile bellezza fisica ma anche per la sua intelligenza e cultura. Giorgio Manetti, infatti, afferma che, indipendentemente dal pensiero del pubblico, non guarda solo la bellezza estetica delle sue pretendenti ma anche l’aspetto mentale. Anche con Gemma Galgani, del resto, l’attrazione era soprattutto intellettuale e con Astrid Giorgio conferma di essere interessato anche all’aspetto mentale delle donne. Tra Giorgio Manetti e Astrid la conoscenza procede a gonfie vele. Il cavaliere appare pronto a fare sul serio con Astrid che, tuttavia, sta frequentando anche un altro uomo. Per il cavaliere, dunque, non sarà facile conquistare la dama che non nasconde di provare un interesse anche per Alfonso. Il Manetti riuscirà a portare a casa la signora o riceverà un due di picche?

GIORGIO MANETTI, UOMINI E DONNE: IL CAVALIERE GELOSO DI GEMMA? – Le foto di Gemma Galgani e Michele hanno fatto il giro del web attirando anche l’attenzione di Giorgio Manetti che, nonostante la rottura, continua ad interessarsi della vita privata della dama. Tra battute e frecciatine varie, Giorgio e Gemma non fanno altro che punzecchiarsi in puntata e il nuovo flirt della dama storica del trono over di Uomini e Donne potrebbe provocare la gelosia dell’aitante cavaliere che, tuttavia, sui social, cerca di mandare via i pensieri. “È giunta l'ora di mettere a tacere i pensieri e prestare attenzione ai consigli che la notte ci sussurra”, scrive il cavaliere sui social. Giorgio, dunque, è davvero geloso di Gemma Galgani o le sue parole sono causali? Il pubblico è sempre più convinto che tra i due la storia non sia ancora finita. Gemma, infatti, durante le puntate coglie al volo l'occasione per stuzzicare Giorgio che ribadisce di essere stata il primo "passerotto" di Giorgio Manetti. Tina Cipollari, da parte sua, interviene a gamba tesa sulla dama affermando che la nuova dentatura ha tirato fuori la sicureza di Gemma e la sua gelosia per Giorgio.

