GLORIA ENRICO / La concorrente come se la caverà con la cucina orientale? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

GLORIA ENRICO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di Masterchef Italia 6, di giovedì 26 Gennaio, la concorrente Gloria Enrico deve affrontare una Mistery Box particolare, che prevede il divieto di creare creme, salse e accompagnamenti con il frullatore ad immersione: gli ingredienti a disposizione sono ricci di mare, sedano rapa, ostriche, salicornia, fichi, noci di Macadamia, ceci, agretti e formaggio parmigiano reggiano. Nella Invention, invece, la concorrente deve realizzare una piramide di profiterole perfetta, composta da ben 50 bignè farciti di crema al limone, al cospetto dell'illustre ospite Iginio Massari. In entrambe le prove, Gloria non eccelle ma riesce a salvarsi dall'eliminazione: nell'uscita in esterna, i concorrenti si ritrovano nella sede milanese di un'importante associazione per persone non vedenti e devono preparare una cena speciale, un tripudio di sensazioni di freschezza, armonia, contrasti ed esplosione del gusto. Gloria, assieme alla squadra rossa capitanata da Michele Pirozzi, realizza un antipasto di scampi, mango, melone e avocado, accompagnato da un secondo piatto di seppia su patate viola schiacciate: le ricette hanno la meglio sulla brigata blu, e la concorrente ligure può salire direttamente in balconata.

GLORIA ENRICO: I SUOI PREGI E DIFETTI - Gloria è un'altra guerriera della classe di Masterchef, piccola, attiva e determinata, vuole a tutti i costi vincere il titolo ed esaudire il suo sogno: è molto preparata tecnicamente, e talvolta esprime nei suoi piatti emozioni, dolcezza e tenerezza che le ricordano la sua bimba. Durante il corso del programma, però, sta venendo fuori anche un caratterino alquanto competitivo, e un fare da saputella spesso non piacevole: per questa ragione Gloria risulta a volte antipatica ai suoi colleghi, pur rimanendo sempre molto temuta per le sue forti capacità.

GLORIA ENRICO, COSA CI ASPETTIAMO DA LEI NELLA PROSSIMA PUNTATA DI MASTERCHEF? - In questa puntata di Masterchef Italia 6, Gloria Enrico avrà la possibilità di cucinare per un celebre cuoco giapponese, Masaharu Morimoto, e dimostrare le sue conoscenze in fatto di cucina orientale: la piccola Gloria, sempre agguerrita, dovrà districarsi tra noodles, spezie ed erbe, e una lingua straniera del tutto nuova.

