Grey's Anatomy 13 / Dopo Patrick Dempsey, Sandra Oh e Sara Ramirez, un altro addio di lusso per il medical drama?

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI: JERRIKA HINTON PRONTA AD USCIRE DI SCENA? - Un altro addio struggente ci attende nei prossimi episodi di Grey's Anatomy 13? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto riporta l'informatissimo TvLine. Il sito dedicato alle serie tv e agli show americani ha annunciato che un altro dottore sta per lasciare il Grey-Sloan Memorial Hospital. Tutti conosciamo ormai la mania di Shonda Rhimes di mettere in fila i suoi attori e colpire come un cecchino e dopo l'uscita di scena di personaggi storici e fondamentali come Patrick Dempsey, Sandra Oh e Sara Ramirez (tra gli altri), non ci meravigliamo più niente. Ma chi sarà il prossimo della lista? Sembra che ancora una volta tocchi ad un membro del cast regular lasciare la serie e che questa sia proprio la famosa e controversa dottoressa Edwards ovvero Jerrika Hinton.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI: I NUOVI PROGETTI DI JERRICA HINTON - Secondo quanto ha riportato il sito, sembra che la Dott.ssa Stephanie Edwards di Grey's Anatomy, nel cast dal 2012, non sarà un membro regular nell'eventuale quattordicesima stagione del medical drama ABC. L'attrice ha voglia di qualcosa di nuovo e lo ha dimostrato lo scorso anno prendendo parte ad un nuovo progetto della stessa Rhimes, Toast, poi finito con un niente di fatto, e lo sta facendo adesso con un nuovo drama senza titolo firmato dall'ideatore di Six Feet Under e True Blood, Alan Ball. La nuova tendenza della tv americana sembra essere quella delle famiglie multirazziale e proprio nel drama la Hinton dovrebbe vestire i panni di Ashley, uno ei figli adottivi di questa famiglia americana formata da un professore di filosia, una madre avvocato, un figlio biologico e i loro tre figli adottivi. Riusciremo a resistere anche a questo nuovo addio?

