IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: Delia pronta a combattere per la sua famiglia (oggi, 2 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO. ANTICIPAZIONI E NEWS: DELIA PRONTA A COMBATTERE PER LA SUA FAMIGLIA - Delia, il personaggio interpretato da Lina Sastri, è sicuramente al centro delle vicende de “Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo”, che tornerà in tv venerdì 3 febbraio 2017. Le anticipazioni ci dicono che la donna è pronta a combattere per la sua famiglia. Sulla pagina Instagram di Ares Film troviamo infatti un’immagine di Delia che ci dà appuntamento al prossimo episodio, quello in onda dopodomani: “Delia, dopo aver combattuto per gli altri, combatterà per la sua famiglia senza alcuna riserva! #aresfilm #ilbellodelledonnealcuniannidopo”. Gli amanti della fiction che stanno seguendo questa nuova stagione non vedono l’ora di scoprire come questa “battaglia” avrà luogo e hanno risposto con oltre una cinquantina di like in meno di un giorno (clicca qui per vedere il post). Un altra foto pubblicata nelle ultime ore da Ares Film vede protagonista Lina Sastri, questa volta però non da sola: “Una famiglia che imparerà come possano convivere la comprensione, l’amore e il riscatto! #aresfilm #ilbellodelledonnealcuniannidopo #canale5”. Clicca qui per vedere il post.

