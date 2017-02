IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN / Curiosità e trailer del film in onda su Rai 3 con Emily Blunt e Colin Firth

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: CURIOSITA' - Il mondo di Arthur Newman, è il film che andrà in onda su Rai 3 oggi, giovedì 2 febbraio 2017. La pellicola dal genere drammatica che è stata diretta da Dante Ariola con la sceneggiatura che è stata estesa da Becky Johnston mentre la produzione è stata firmata da mac Cappuccino con lo stesso Bechy Johnston, Brian Oliver e Alisa Tager mentre le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono Vertebra Films e Cross Creek Pictures. La distribuzione della pellicola in Italia è stata gestita dall'azienda Videa CDE, il montaggio invece è stato realizzato da Olivier Begge Couttè con la scenografia ideata da Christopher Glass e la fotografia diretta da Eduard Grau, i costumi di scena invece sono stati firmati da Nancy Steiner. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d'America nel 2012 con la durata pari a 93 minuti. Curiosità - Le scene del film sono state interamente girate nella Carolina del Nord, in città diverse tra cui Carolina Beach , Durham, Wilmington e Lumberton. Nel 2012 la pellicola partecipa al "Toronto International Film Festival" e subito dopo al "Torino Film Festival". L'attore inglese Colin Andrew Firth, scelto per ricoprire il ruolo del protagonista del film "Il mondo di Arthur Newman" ha al suo attivo molti premi e riconoscimenti cinematografici importanti. Degna di nota la sua interpretazione del re del Regno Unito, Giorgio VI, nel bellissimo film del regista britannico Thomas George Hooper intitolato "Il discorso del re" uscito nel 2010. Per la sua bravura a Colin Firth viene assegnato il premio Oscar edizione 2011 relativo alla sezione "miglior attore protagonista".

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN, FILM IN ONDA OGGI 2 FEBBRAIO 2017, SU RAI 3: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Questo film dai toni drammatici diretto da Dante Ariola andrà in onda oggi, giovedì 2 Febbraio su Rai 3 alle ore 21:15. I protagonisti sono i famosi attori Colin Firth ed Emily Blunt in quella che è la storia intensa ed emozionante di Arthur Newman, alter ego di Wallace Avery, un uomo depresso che ha messo in scena la sua morte per fuggire da una vita vuota ed insoddisfatta. Il trailer è invece visionabile qui mette in evidenza i passaggi cruciali del film che risaltano l'insoddisfazione di Wallace ed i toni drammatici, ma in alcuni punti addirittura ironici, della pellicola. Inoltre, essendo trasmesso sulla Rai il film può essere rivisto in streaming il giorno dopo sul sito, cliccando qui.

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il mondo di Arthur Newman è il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 2 febbraio 2017 alle 3 ore 21.15. Una pellicola dal genere drammatico che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2012 per la regia di Dante Ariola. Gli attori principali che danno volto ai protagonisti della storia sono Emily Blunt e Colin Firth. Il film nel 2013 è stato distribuito in Italia dalla Videa CDE e dura complesivamente un'ora e trentatré minuti circa. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Wallace Avery vive in Florida, la sua è una vita fatta di noia e insoddisfazione. È stato uno sportivo e ha giocato a golf da professionista, ha un matrimonio fallito alle spalle e un rapporto quasi inesistente con il figlio Kevin (Lucas Hedges). L'unica sua consolazione è il rapporto che è riuscito a costruire con Mina Crawley, la sua attuale fidanzata. Wallace decide di dare una svolta alla sua vita, quindi si fa credere morto, poi cambia identità e diventa Arthur Newman. Si trasferisce nell'Indiana, nella città americana di Terre Haute e trova lavoro in un circolo sportivo. Un giorno, durante il percorso di strada che lo conduce al club, si imbatte in una giovane e bella donna e assiste al suo arresto da parte di alcuni agenti di polizia perché accusata di aver rubato un'automobile. La sera dello stesso giorno rivede la donna, è nella piscina che si trova proprio vicino al suo albergo. Si tratta di Charlotte Fitzgerald, una ragazza che dice di essere la sua gemella Mike, affetta da schizofrenia. Wallace si rende conto che Charlotte ha assunto droga, quindi la soccorre e la porta al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Quando viene dimessa, la donna resta insieme a Wallace, i due girano l'Indiana, si fingono proprietari di appartamenti, che usano per avere rapporti sessuali. Stando tanto tempo insieme, Wallace e Charlotte si innamorano. Nel frattempo Kevin fa amicizia con una donna più grande di lui, Mina Crawley (Anne Heche), l'ex-fidanzata di suo padre. Arthur e Mike decidono di prendere in mano la loro vera vita, Mike ritorna ad essere Charlotte, parte per Durham e torna dalla sorella malata per accudirla, Arthur torna ad essere Wallace e decide di rientrare in Florida, con la speranza di conquistare l'affetto di suo figlio Kevin e di costruire finalmente un rapporto padre-figlio.

© Riproduzione Riservata.