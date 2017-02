IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 3 febbraio: Herando nuovo nemico di Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: Il Segreto torna domani con una nuova puntata in cui Beatriz farà ancora parlare di sè. La giovane di casa Mella è rimasta viva dopo il disastroso incendio che le ha portato via tutto e in paese è arrivato anche il suo tutore legale, quello che si occuperà di lei e della sua eredità, compreso l'incenerito Jaral a cui Francisca sembra davvero tanto interessata. Le cose per la matrona di Puente Viejo si complicheranno nei prossimi episodi proprio per via della presenza del nuovo personaggio della soap che sembra pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla donna che è abituata a fare il bello e il cattivo tempo con i suoi compaesani. Il mistero Hernando non solo deciderà di mettere fine alle insistenze della matrona ma porterà via Beatriz dalla locanda in cui Emilia e Alfonso avevano deciso di ospitarla. I due sono legati in qualche modo o è solo un tutore legale scelto per via dell'età della bella Mella? Sembra che i misteri che porta con sè il nuovo personaggio saranno davvero diversi.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: PRADO DIVENTERA' UNA CANTANTE - Insieme ai tanti problemi che caratterizzano le attuali puntate de Il Segreto, c'è bisogno di una boccata d'aria fresca con qualche buona notizia riguardante le giovani generazioni. Ecco dunque che nella puntata di domani della telenovela spagnola vedremo Prado alle prese con un'incredibile notizia che potrebbe cambiarle la vita. Un forestiero, presente casualmente a Puente Viejo, ascolterà cantare Prado e noterà il suo incredibile talento in qualità di cantante. Per questo si avvicinerà a lei e le farà una proposta che non potrà rifiutare: trattandosi di un impresario musicale, le offrirà una borsa di studio a Madrid grazie alla quale potrà approfondire i suoi studi nel canto, diventando una professionista di grande successo. E 'inutile aggiungere che la figlia di Ramiro sarà sconvolta di fronte ad una simile dichiarazione anche se non saprà quale decisione prendere: cosa accadrebbe alla sua storia d'amore con Matias se lei si trasferisse così lontano da Puente Viejo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: NUOVI PROBLEMI PER DON ANSELMO - Anche nella puntata de Il Segreto di domani pomeriggio si tornerà a parlare di Don Anselmo e della sua difficile convivenza con il nuovo collega Don Berengario. Il nuovo sacerdote continuerà a creare problemi a tutti i compaesani, esprimendo la sua preoccupazione per il loro comportamento e per il ruolo di Don Anselmo. E mentre quest'ultimo sarà molto preoccupato per le possibili ripercussioni di queste critiche sul suo operato (tanto da temere il trasferimento da Puente Viejo), Onesimo annuncerà pubblicamente che il Vescovo arriverà presto per verificare la situazione sia di Don Anselmo che degli abitanti di Puente Viejo. Tale notizia desterà grande preoccupazione e per qualche minuto farà venire meno le critiche di Doleres, sdegnata per l'utilizzo di cappelli blu in occasione del matrimonio di Hipolito e Gracia. La signora Miranar non si smentisce mai!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: SOL E CANDELA FINALMENTE LIBERE? - Sarà una puntata a dir poco avvincente quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire domani pomeriggio su Canale 5. In essa, Severo e Lucas saranno ancora alla disperata ricerca di Candela e Sol, rapite da Eliseo e rinchiuse in un postribolo. A sorpresa sarà Donna Francisca a dare i giusti consigli al suo storico rivale, facendo in modo che possa arrivare in grande velocità nel luogo in cui le due donne sono tenute prigioniere. Non ci sarà tempo da perdere per evitare che Eliseo possa muovere violenza nei loro confronti: Severo e Lucas irromperanno come una furia nel bordello e riusciranno a riportare le amate in libertà evitando la furia di Eliseo. Ma siamo davvero certi che tutto andrà per il meglio? O qualcuno sarà costretto a subire le terribili conseguenze delle sue azioni? Questa vicenda, che tiene banco ormai da diverse settimane, sembra essere finalmente arrivata alla resa dei conti.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: BEATRIZ SI TRASFERISCE CON HERNANDO - Il Segreto tornerà domani pomeriggio su Canale 5 mostrando l'irruenza di Hernando Dos Casas, deciso a portare via con sé Beatriz. Dopo avere fatto irruzione alla locanda, annunciando di essere il tutore legale della ragazza, il nuovo personaggio non si farà pregare due volte, dando poco ascolto alle parole di Emilia e Alfonso. Con modi a dir poco gentili prenderà con sé Beatriz e si trasferirà con lei nella tenuta di Los Manantiales, la nuova casa appena acquistata da Dos Casas. L'uomo avrà dunque intenzione di trasferirsi in pianta stabile a Puente Viejo? I coniugi Castaneda, preoccupati dal comportamento dell'individuo da lui visto per la prima volta, cercheranno una strategia per prendersi cura in prima persona di Beatriz ma la loro sembrerà una causa persa in partenza. Niente potranno di fronte alla legge e a Hernando Dos Casas. Quali conseguenze avrà sulla povera Beatriz questo nuovo cambiamento nella sua vita?

