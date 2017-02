IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Damian intende vendicarsi del padre e della sua nuova famiglia?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: QUALI SONO LE INTENZIONI DI DAMIAN? - Il Segreto riserverà incredibili colpi di scena anche negli episodi iberici, nei quali farà la sua entrata in scena Damian. Presentandosi in un primo momento con il nome di Ismael, il giovane ammetterà solo in seguito di essere il secondo figlio di Hernando, dato per morto molti anni prima in seguito all'incendio della loro abitazione. Già da bambino, Damian aveva messo in mostra un carattere molto difficile tanto che per anni era stato protagonista degli incubi di Beatriz. Il suo arrivo a Los Manantiales confermerà come la sua crudeltà sia persino peggiorata nel corso degli anni, al punto che proprio lui sarà il colpevole della morte di Rogelia, la storica governante della famiglia Dos Casas. Quali saranno dunque le intenzioni del nuovo arrivato? Ad essere molto preoccupata a tal proposito sarà Camila che, consapevole del triste destino di Rogerlia, avrà il timore che Damian sia arrivato per uccidere tutti i suoi familiari. Si sbaglierà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: L'ARRIVO DI HERNANDO DOS CASAS - La puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio segnerà la svolta nelle trame della telenovela spagnola. Farà, infatti, il suo ingresso a Puente Viejo Hernando Dos Casas, un misterioso individuo che affermerà di essere il tutore legale di Beatriz e di essere venuto per prendersi cura di lei. Emilia e Alfonso, che avevano accolto nella loro casa la giovane rimasta tragicamente senza una famiglia, resteranno comprensibilmente sorpresi di fronte a questo uomo del quale non aveva mai sentito parlare. E anche Beatriz, che purtroppo non potrà esprimersi a parole, sembrerà essere molto spaventata per questa presenza oscura, che rappresenterà per lei un vero estraneo. Il comportamento di Hernando non migliorerà le cose, tenendo conto che apparirà molto freddo e burbero. Quali saranno le ragioni di questo carattere? Cosa riserverà il futuro del nuovo protagonista maschile de Il Segreto?

© Riproduzione Riservata.