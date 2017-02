ILENIA ARNOLFO/ Chi è? l’ex Miss Earth è il volto femminile di Torino Channel (oggi, 2 febbraio 2017)

ILENIA ARNOLFO, DALLA PASSERELLA AL GIORNALISMO, L’EX MISS EARTH È IL VOLTO FEMMINILE DI TORO CHANNEL - Ilenia Arnolfo è uno dei volti femminili su cui punta Torino Channel, il nuovo canale tematico Sky che darà notizie sulla squadra piemontese 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La giovane giornalista, presentata come “dinamica e appassionata”, sarà uno dei volti della tv granata e seguirà le dirette dallo stadio. Nata e cresciuta a Savigliano, Ilenia ha studiato all’Università di Torino, dove si è laureata in Mediazione Linguistica prima e in Comunicazione Internazionale poi. In ambito lavorativo ha fatto prima esperienza nel Marketing alla L’Oreal per poi iniziare la sua carriera da giornalista: a Telecupole, dove ha lavorato per 5 anni, ha condotto tg e fatto l’inviata. Sul suo profilo Facebook vediamo anche una foto risalente a quel periodo: sorridente e con in mano il microfono di Telecupole, Ilenia intervista un serioso Matteo Renzi

(clicca qui per vedere lo scatto).

ILENIA ARNOLFO, DALLA PASSERELLA AL GIORNALISMO, L’EX MISS EARTH È IL VOLTO FEMMINILE DI TORO CHANNEL - Per Ilenia Arnolfo inizia oggi una grande avventura: Torino Channel debutta sul canale 234 di Sky e la giovane giornalista sarà uno dei volti femminili di punta, seguendo le dirette dallo stadio. Oltre ad essere molto preparata come conferma il suo curriculum, Ilenia è anche una bellissima ragazza e in passato è salita addirittura in passerella. A lei Ilsaviglianese.com, quotidiano locale della sua città, dedica infatti un articolo dal titolo: “Ilenia Anolfo: una miss ecologica”: nel 2010 la futura giornalista di Torino Channel aveva infatti “sbaragliato le finaliste connazionali” grazie al suo “fisico statuario”, guadagnandosi l’opportunità di rappresentare l’Italia in Vietnam al “concorso internazionale di Miss Earth”. Oltre alla sua avvenenza, l’autore dell’articolo sottolinea “il suo profondo impegno nella tutela dell’ambiente”.

br/>© Riproduzione Riservata.