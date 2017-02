INTO THE BADLANDS / Anticipazioni puntata 2 febbraio 2017: Sunny consegnerà M.K. al Re del Fiume?

INTO THE BADLANDS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, Paramount Channel trasmetterà un nuovo episodio di Into The Badlands, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il quinto, dal titolo "Crollo totale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Tilda (Ally Ioannides) continua a tendere le trappole agli uomini dei diversi Signori per poter incolpare Quinn (Marton Csokas) dei furti. Nel frattempo, Sunny (Daniel Wu) prosegue l'addestramento di M.K. (Aramis Knight), che tuttavia non sta migliorando sotto alcuni punti di vista. Quinn informa in seguito il suo Falciatore che tutti i Signori lo odiano ormai perché ha preso possesso dei beni della Vedova. Quest'ultima invece affronta le contestazioni di Tilda, che cerca spesso di ribellarsi al suo volere, dato che non comprende lo scopo di ciò che stanno facendo per la donna. Quella sera, M.K. continua il proprio allenamento, ma evita di tagliarsi la mano per attivare i suoi poteri. Nel frattempo, Jade (Sarah Bolger) continua a vivere dei contrasti con Lydia (Orla Brady), a cui chiede una tregua. La donna tuttavia le rivela di sapere della sua tresca amorosa sia con Quinn che con Ryder (Oliver Stark). Intanto, Veil (Madeleine Mantock) rivela al Barone di non credere che ci sia una cura per la sua malattia e che solo il padre poteva essere in grado di conoscere altri medicamenti. Il giorno dopo, Sunny spinge M.K. a concentrarsi sulla battaglia e dominare il potere, per evitare che lo controlli. Il ragazzo lo scaglia tuttavia altrove con un semplice gesto, prima di svenire a sua volta. Più tardi, Quinn viene informato che il suo alleato più vicino lo accusa di averlo derubato ed impone a Ryder di fissare un accordo. Il figlio contesta la sua decisione, pensando che sia il compito adatto ad un Falciatore, ma il Barone fa leva sulla sua debolezza per spingerlo ad obbedire. M.K. invece chiede aggiornamenti a Veil sulla traduzione del libro, ma la ragazza non è riuscita a decifrare una sola parola. I due vengono sorpresi dall'arrivo di Sunny, a cui a quel punto il ragazzo è costretto a rivelare la verità sulla via per portare alla sua città natale. Il Guerriero è deluso nel sapere che Veil lo sta aiutando alle sue spalle da due settimane, ma molto di più per la decisione di Quinn di guidare le Badlands verso la guerra. La compagna gli rivela allora di star accelerando la malattia del Barone, ma Sunny crede che così attireranno solamente gli altri Signori. Dopo aver fissato un incontro con Zypher (Ellen Hollman), Ryder cade in una trappola della Vedova, che gli impone di consegnargli M.K. in cambio della sua stessa vita. Sunny e M.K. si precipitano sul posto alcuni istanti dopo ed il ragazzo si imbatte in Tilda, che gli rivela che il suo potere diventa sempre più debole ogni volta che lo usa. M.K. sceglie in seguito di tagliarsi per poterla difendere dall'attacco di uno dei nomadi, mentre Sunny raggiunge il Re dei Fiumi e scopre che gli dovrà consegnare M.K. per poter fuggire dalle Badlands con la compagna ed il futuro figlio.

INTO THE BADLANDS, ANTICIPAZIONI DEL 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "CROLLO TOTALE" - Sunny riesce a trovare una strada che potrebbe portarlo a scoprire dove si trova Azra, grazie ad alcune indicazioni presenti nel libro. Quando i campi di papaveri vengono abbandonati, Quinn incarica Jade a capo di una squadra per formare nuovi Falciatori per raccogliere i prodotti delle sue terre. Intanto le sue emicranie continuano a peggiorare, grazie all'intervento continuo di Veil. La Vedova invece scopre quali sono i futuri piani di Quinn per trovare il ragazzo, promettendo ad alcuni dei seguaci del Padrone di ottenere finalmene la libertà, in cambio del loro aiuto. Waldo rivela invece a Ryder che dovrà sottrarre a M.K. il suo prezioso ciondolo, appartenuto in precedenza ad un predicatore. E' convinto inoltre che questa città fantastica di cui ha parlato il ragazzo non esista veramente. Più tardi, Sunny riesce a portare Petri fino ai territori della Vedova. Tilda invece avvisa M.K. che sta perdendo sempre più forza vitale e che la prosciuga ogni volta che accede al suo potere, ma permette anche che venga catturato.

