ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Nathaly Caldonazzo ha "tradito" Samantha De Grenet? Massimo Ceccherini non si fida di Dayane Mello (Oggi, 2 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017 NEWS: NATHALY CALDONAZZO HA "TRADITO" SAMANTHA DE GRENET? MASSIMO CECCHERINI NON SI FIDA DI DAYANE MELLO (OGGI, 2 FEBBRAIO) - È già tempo di bilancia all'Isola dei Famosi 2017, dove tengono ancora banco le prime nomination: Samantha De Grenet, ad esempio, è convinta di essere stata tradita dall'amica Nathaly Caldonazzo, che finisce anche nel mirino di Simone Susinna e Nancy Coppola. Il modello rivela alla cantante partenopea di averla nominata perché non ritiene che aiuti il gruppo. Samantha De Grenet dopo lo sfogo con Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini stringe un'alleanza inaspettata: si avvicina all'altra nominata, Dayane Mello, con la quale trascorre una giornata di relax. Le due donne, escluse dal gruppo dell'Isola dei Famosi, si confrontano: la brasiliana ammette di essere già stremata, mentre la showgirl torna a parlare di Nathaly Caldonazzo. La stessa Dayane è convinta che abbia tradito l'amica e Samantha consolida così la sua tesi. E se la brasiliana si è inventata tutto? Questo è il sospetto di Massimo Ceccherini ed Eva Grimaldi, che provano ad insinuare il dubbio in Samantha De Grenet.

ISOLA DEI FAMOSI 2017 NEWS: NATHALY CALDONAZZO HA "TRADITO" SAMANTHA DE GRENET? LO SPETTACOLO DEL TRAMONTO (OGGI, 2 FEBBRAIO) - All'Isola dei Famosi 2017 si continua a pensare alle nomination: chi riuscirà a superarle tra Samantha De Grenet e Dayane Mello? Malena e Nancy Coppola sperano che sia la showgirl a proseguire l'avventura nel reality show, mentre Massimo Ceccherini veste i panni dell'investigatore e prova a interrogare Dayane Mello sulla vicenda di Nathaly Caldonazzo: il comico fiorentino non crede alla versione della brasiliana. Clicca qui per il video sui "sospetti" di Samantha De Grenet. Raz Degan è, invece, rapito dalla bellezza del paesaggio: «Un paradiso» dichiara mentre ammira il tramonto. Gli altri "primitivi" dell'Isola dei Famosi 2017 si radunano a riva e Raz evidenzia la magia di quello spettacolo: «È il momento più bello che abbiamo vissuto qua finora, proprio bellissimo». Anche sull'Isola delle Caverne il calar del sole viene vissuto come un momento memorabile. «Torna presto, non farci preoccupare!» dichiara Moreno rivolgendosi al sole.

© Riproduzione Riservata.