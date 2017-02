ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: esordio tiepido e la teoria dell’evoluzione non convince (oggi, 2 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: BENE MA NON BENISSIMO, UN ESORDIO CHE NON RICORDEREMO (OGGI, 2 FEBBRAIO) - La prima vera puntata di debutto della 12esima edizione de L'Isola dei Famosi 2017, è andata in scena martedì 31 gennaio. Come ben sapete infatti, durante il lunedì, le condizioni di maltempo hanno impedito il normale svolgimento delle prove anche se, c'è stato qualcuno che ha perfino puntato il dito contro il reality accusandoli di avere avuto paura di scontrarsi con la penultima puntata de "I Bastardi di PizzoFalcone", fiction tv trasmessa da Rai1 che sta regalando enormi soddisfazioni alla rete in termini di ascolti tv. L'Isola ha quindi debuttato martedì 31 gennaio con condizioni meteo decisamente migliori ed anche la possibilità di portare al termine le prove. Nonostante questo però, sono proseguite le polemiche, sia tra i concorrenti in gara che sul web. La nuova stagione infatti, appare noiosa e "vista e rivista" nonostante le novità legate all'evoluzione che hanno comunque conquistato un buon numero di proteste. Di famosi inoltre, sulla carta ne compaiono veramente pochi e, tra un Raz Degan spaesato, una Massimo Ceccherini che soffre ma fa ancora sorriso, una Eva Grimaldi ancora quieta e un Giulio Base che vorrebbe prendere la prima barchetta verso l'Italia, gli altri, cercando disperatamente di risalire la china e non scomparire dietro le quinte. Anche Stefano Bettarini non ha affatto convinto il pubblico. Mandato in Honduras come inviato al posto di Alvin, ha sfoggiato muscoli e sorrisi mettendo da parte la grammatica italiana con spiegazioni delle prove un poco improvvisate. A peggiorare la situazione tra i naufraghi polemici inoltre, ci hanno pensato gli autori con le varie isole che i concorrenti potranno raggiungere "evolvendosi" e mettendosi a confronto con la Dottoressa Tibi, una simpatica scimmietta che farà le prove esattamente come loro per fungere da metro di paragone tra lei ed i naufraghi (alla ricerca - quindi - della famosa evoluzione). Questo confronto tra uomo-scimmia però, nonostante l’aspetto chiaramente ludico, è stato giudicato molto male dall’attentissimo popolo della rete. Esordio tiepido? Si potrebbe dire: “Bene ma non benissimo”.

